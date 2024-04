Pulisic, Giroud, Leao: il Milan in scioltezza 

Milan 3

Lecce 0

Milan (4-2-3-1) : Maignan, Calabria, Gabbia (46' st Kjaer), Tomori, Theo Hernandez (37' st Terracciano), Reijnders (32' st Bennacer), Adli, Chukwueze, Pulisic (16' st Musah), Leao, Giroud (46'st Jovic). In panchina Sportiello, Nava, Okafor, Florenzi, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Pioli

Lecce (4-2-3-1) : Falcone, Venuti (24' st Gendrey), Pongracic, Ba- schirotto, Gallo, Blin (32' st Beri- sha), Ramadani, Banda (1' st Alm- qvist), Gonzalez (1' st Piccoli), Dor- gu (40' st Pierotti), Krstovic. In panch. Brancolini, Samooja, Rafia, Oudin, Sansone, Touba. All. Gotti

Arbitro : Massimi di Termoli

Reti : nel pt 6' Pulisic, 19' Giroud, nel st 12' Leao

Note . Angoli: 4-0 per il Milan. E- spulso Krstovic (gioco falloso). Recupero: 3' e 4’. Spettatori: 71.576.

MILANO. Il Milan liquida il Lecce a San Siro (3-0) e può pensare alla sfuda dui Europa League con la Roma. Non è stata tutta in discesa per i rossoneri. La prima occasione è proprio degli ospiti con Gonzales e il suo sinistro, a lato di Maignan. Poi è solo Milan: al 6’ Chukwueze scarica su Pulisic al limite: sinistro a giro fa e 1-0. Al 20' Giroud di testa batte ancora Falcone. Krstovic è protagonista poco prima dell'intervallo di un intervento aereo scomposto su Chukwueze che gli vale il rosso diretto. Il Lecce reclama per un possibile rigore, colpisce una traversa ma al 12’ della ripresa Adli trova nello spazio Leao, che di sinistro chiude il conto. C’è spazio per la traversa di Theo Hernandez: finisce 3-0, il Lecce resta inguaiato.

