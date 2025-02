Puliscono la piazzetta per poterci giocare 

Il loro desiderio era poter giocare nella piazzetta davanti casa, che vedono ogni giorno dalla finestra. Quando Emilia e Francesca, 8 anni, pattini ai piedi arrivano dopo pranzo trovano quello spazio protetto dal traffico delle auto pieno di rifiuti: bottiglie di vetro spaccate, cartacce, plastica. Così non si può correre e giocare. E allora che fanno? Decidono di provare a ripulirla per giocare (oggi arriverà il servizio Ecologia urbana del Comune per liberarla definitivamente da tutti i rifiuti abbandonati), poi in un foglio scrivono un messaggio forte «per i maggiorenni», per sensibilizzarli affinché in futuro adottino un comportamento civile (e adulto), tenendo la piazzetta pulita. «Ci sono piccole storie nella nostra città», come questa, «che meritano di essere raccontate perché risvegliano quel senso di appartenenza che ci aiuta ad amarla e rispettarla sempre più», dice l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi. «Queste due bambine invece di tornare a casa e dimenticare l’accaduto, hanno scelto di fare qualcosa, testimoniando quel fatto di inciviltà attraverso la creatività, spontaneamente. Appena sarà possibile, insieme al sindaco le riceveremo in Comune con la classe».

La vicenda

Succede tutto domenica pomeriggio, a Genneruxi: la piazzetta Vittime della Strada (dietro il supermercato) dove si affacciano alcune abitazioni è il luogo dove Emilia e Francesca vorrebbero giocare. Quando arrivano, ad attenderle, però, non c’era lo spazio libero che immaginavano, bensì una distesa di vetri rotti e rifiuti. «Una testimonianza di incuria e mancanza di regole che da diversi mesi l’amministrazione comunale si sta impegnando a rimuovere contro l’incalzare indiscriminato degli incivili», dice l’assessora Giua Marassi. Deluse, ma non arrese, hanno scelto di fare qualcosa, testimoniando quel fatto di inciviltà attraverso la creatività, spontaneamente. E così hanno disegnato due cartelli che rappresentassero pubblicamente i loro sentimenti. Cartelli con un significato chiaro: rispettate l’ambiente e il gioco dei bambini.

Lezione di civiltà

«È una storia che ha tanti significati questa», dice ancora l’assessora. «E non solo perché le protagoniste sono due bambine, ma perché dal loro gesto, e dal loro cuore, nasce un ponte di cooperazione ambientale e spirito civico che ci insegna davvero tanto. Un messaggio che ci ricorda quanto sia preziosa la cura per i luoghi che viviamo ogni giorno e la necessità di una protezione che parta proprio da noi adulti - comunità, amministrazione, scuole -per salvaguardare l’ambiente e tutte le sue risorse. Una storia, dunque», conclude, «che ci insegna e ci ricorda il valore dell’educazione ambientale nelle scuole e quanto le nuove generazioni siano la vera prospettiva per creare una città più consapevole, più bella e sempre più pulita». Tradotto: una bellissima lezione di civiltà, da due bambine di 8 anni.

