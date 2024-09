«Pulisco il sagrato delle chiese e sono felice» 

Un passo alla volta, un sorriso e un colpo di scopa. Questa è la vita di Giampaolo Marcis, 63 anni, di Sestu. Da anni le sue giornate sono scandite da una passione: rendere lo spazio davanti alle chiese di Sestu più pulito e più bello.

Un impegno che svolge senza chiedere nulla. «Oggi ho riempito tantissime buste», racconta a chi passa e lo incrocia per strada, senza mai sottrarsi a quattro chiacchiere.

Gli inizi

E del suo lavoro va fiero: «Ho cominciato sette anni fa, dopo la morte di mia madre», ricorda, «un giorno sono andato alla chiesa di San Giorgio, ho visto che la piazza davanti aveva il pavimento molto sporco, quasi agli addetti alle pulizie veniva la nausea», continua, con un linguaggio semplice. «Così ho detto al parroco: ci penso io! - e mi sono messo al lavoro, ho consumato decine di bottiglie di prodotto».

Nel passato di Giampaolo c’è l’esperienza del terremoto in Irpinia, quando ha prestato servizio nell’Esercito, con mansioni anche difficili. Qui un’incidente, come una valanga di detriti, l’ha colpito, lasciando qualche segno, agli occhi dei medici. Ma quei detriti se li è scrollati di dosso da tempo, per volare lontano.

Parla e si muove veloce Giampaolo, ha mille pensieri e un entusiasmo infinito: «La mattina mi sveglio alle cinque, c’è sempre tanto da fare. Anche da militare ero il primo in pista». Ma dopo la tragedia dell’Irpinia i momenti duri non erano finiti: «Quando sono tornato dal terremoto non volevano darmi la pensione», racconta e sul viso scende una lacrima: «In casa si sopravviveva con 700mila lire in tre». Una situazione oggi superata. E la fede è sempre stato un punto di forza per lui: «Credo perché ho fatto tanti pellegrinaggi, Lourdes, il Cammino di Santiago, e ho visto persone sofferenti, stare di nuovo bene». Oggi, racconta, «sono felice, ho trovato quello che mi piace. E lo racconterei anche nelle scuole». La lezione più bella, che chiunque può essere utile, dare una mano.

Ben voluto da tutti

A Sestu tutti lo conoscono. E se c’è una minoranza che a volte lo ha schernito, sfruttato, l’amore che lo circonda è più forte di mille terremoti: «Quando non si vede tutti si chiedono dove sia, gli vogliamo bene», dice Letizia Bullita, parrocchiana. Don Onofrio Serra, già parroco della chiesa di San Giorgio, ricorda: «La famiglia frequentava da tempo la chiesa, un giorno ha deciso di aiutare, posso solo ringraziarlo», mentre l’attuale parroco don Sergio Manunza, evidenzia: «Si può dire solo bene di chi fa del bene spontaneamente, con la vera carità cristiana». Dall’altra parte di Sestu, don Franco Puddu della chiesa della Madonna delle Grazie continua: «Una presenza costante, una persona umile, che dà un bel segno di interesse per il decoro». E Marcis ci tiene anche a ricordare i complimenti di “un vescovo”. Pure in Comune lo conoscono, e i Servizi Sociali l’hanno sempre aiutato: «Una persona di animo gentile con un grande senso civico e altruismo», commenta la sindaca Paola Secci, «sempre presente nei momenti comunitari con spirito collaborativo. Il suo mettersi al servizio dei nostri concittadini ci rende orgogliosi, e gliene siamo sinceramente grati».

