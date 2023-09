Pulisci una spiaggia, salva il mare: questo lo slogan dell'iniziativa Puliamo insieme le spiagge di Cagliari. Un'idea nata dalla delegazione cagliaritana di Mare Vivo, associazione che da anni si occupa della tutela del mare e dell'ambiente, e patrocinata dal comune di Cagliari.

Sabato dalle 9.30 i volontari ripuliranno via mare e via terra l'area compresa tra il padiglione Nervi, la diga foranea e la spiaggetta di Sant'Elia. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare muniti di guanti, bastoni per la raccolta dell'immondizia e buona volontà, per una giornata di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale. «L'uomo produce plastica da 80 anni e vedere gli accumuli di sporcizia sulle nostre coste ci ha fatto riflettere. L'obbiettivo di questo evento è bonificare il litorale ma anche lanciare un messaggio di coscienza ecologica, per fermare gli episodi di abbandono dei rifiuti. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore le nostre coste ad unirsi», afferma Filippo Diaz dell'associazione Mare Vivo.

Un impegno importante, quello delle associazioni ambientali che aiutano a ridurre i fenomeni di inquinamento dovuti all'inciviltà di alcuni cittadini, come dichiara il sindaco Paolo Truzzu. Prenderanno parte alla raccolta anche i soci della Lega Navale e della Federazione italiana Canoa Kayak.

