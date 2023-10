«Puliremo i litorali anche durante l’inverno» 

Continua senza sosta l’attività dei volontari dell’associazione Marevivo, impegnati nelle operazioni di pulizia nei litorali del Sulcis. Dopo l’isola di San Pietro, Sant’Antioco, Calasetta la prossima giornata ecologica interesserà Is Pitzus nel Comune di San Giovanni Suergiu.

L'appuntamento è fissato per il 30 ottobre. Nel frattempo gli ambientalisti tracciano un bilancio delle attività svolte durante l’estate. Durante le operazioni di bonifica e pulizia sono stati raccolti ben 45 sacchi di rifiuti (10 di vetro e alluminio, 12 di indifferenziato e 23 di plastica). Tanti anche gli oggetti di grandi dimensioni che son stati recuperati dai 24 volontari armati di guanti, secchiello e maglietta blu, come alcuni copertoni, una tastiera da pc, e tante cassette in polistirolo e plastica usate dai pescatori.

«Abbiamo ripreso con le operazioni di pulizia delle coste del Sulcis – commenta Albano Salis, presidente dell’associazione Marevivo - continueremo per tutto l’inverno, e confidiamo nella gente per far si che le coste restino sempre più pulite, stiamo cercando si sensibilizzare tutte le fasce di età, anche con l’aiuto delle scuole e dei comuni».

