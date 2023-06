“Puliamo la Sella”, raccolta una tonnellata di rifiuti 

Con oltre 200 partecipanti e una tonnellata di rifiuti raccolti si è chiusa la quinta edizione di "Puliamo la Sella, l’evento di Clean up collettivo promosso dalla Fondazione Medsea per ripulire spiaggia, mare e fondali attorno a La Sella del Diavolo.

L’edizione di quest’anno è stata dedicata alle reti “fantasma”, attrezzature e reti da pesca perse o abbandonate che vagano nei fondali marini continuando, di fatto, a pescare in modo indiscriminato. Nei giorni scorsi una ricognizione a cura dei volontari di Scuola Apnea Sardegna ha individuato alcune reti e nasse al largo del Poetto e attorno al promontorio de “La Sella”, recuperati ieri mattina con operatori tecnici subacquei, supportati dalla Guardia Costiera che hanno sgomberato l’area e dai mezzi di supporto di Apnea Club Cagliari.

«Rimuovere le reti abbandonate nel mare è un'azione che ha un impatto significativo sulla protezione del mare e della fauna marina», spiega Francesca Frau, responsabile delle operazioni a mare per Medsea. «Queste reti, infatti, vagano senza controllo nel mare, uccidendo in modo indiscriminato una vasta gamma di creature marine, tra cui pesci, tartarughe, mammiferi marini e uccelli acquatici, molte delle quali specie protette. In alcune di queste reti recuperate durante Puliamo la Sella!, infatti, sono stati estratti vivi dei granchietti intrappolati e liberati in mare».

