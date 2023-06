“Puliamo la Sella” nuovo appuntamento 

A pochi giorni dalla Giornata degli Oceani, ecco a Cagliari un appuntamento dedicato alla salvaguardia del mare. Il 17 giugno, alle 9, a Marina Piccola tutti all’opera con un progetto di mobilità urbana e ghost net, organizzato dalla Fondazione Medea: “Puliamo la Sella” è diventato ormai un appuntamento fisso dal 2018 e vede la cittadinanza impegnata a ripulire il suo mare dalle reti e attrezzatura da pesca abbandonate o perdute. Materiali che minacciano la vita marina dei fondali cagliaritani.

«Un’azione che avrà un impatto significativo sulla protezione del mare e della fauna marina», ha spiegato Francesca Frau, responsabile delle operazioni a mare di Medsea. «Queste reti, infatti, vagano senza controllo nel mare (da qui il termine “ghost”), rappresentando una minaccia significativa per la vita marina e uccidendo in modo indiscriminato una vasta gamma di creature marine, tra cui pesci, tartarughe, mammiferi marini e uccelli acquatici - molte delle quali specie protette».

Un appuntamento ambizioso, dunque, che coinvolge il territorio a più livelli. Non solo le persone comuni, ma anche le Istituzioni e le imprese, impegnate a dare una mano attiva ai volontari. Come, ad esempio, la Capitaneria di Porto di Cagliari, il cui compito sarà quello di supervisionare le operazioni.

O come anche l’azienda di trasporto pubblico locale, il Ctm, che sarà partner attivo per la comunicazione dell’evento, con un contest che parte da oggi e proseguirà per tutto il mese e contribuirà a creare nella cittadinanza l’acquisizione di buone abitudini quotidiane per il rispetto del mare e delle spiagge.

