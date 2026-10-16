«Puliamo insieme la pista ciclabile» 

Una mattinata dedicata alla raccolta dei rifiuti lungo la ciclabile Terramaini–Molentargius, aperta a chi si muove in bicicletta, a chi percorre il tracciato a piedi e a tutti i cittadini che vogliono contribuire alla cura del territorio. L’appuntamento è per domani, alle 8, con ritrovo lungo la pista ciclabile in corrispondenza di via dei Conversi.

Le associazioni

L’iniziativa nasce dall’impegno condiviso delle associazioni cittadine che si occupano di ciclabilità e tutela dell’ambiente: Donne in Bici e Micromobilità, Amici della Bicicletta Cagliari, Fiab Cagliari, La Ciclofucina – Ciclofficina Sella del Diavolo, Cittadinanza Attiva Oikos, il Circolo ambientalista «Gli amici del sole che ride», Arcadia Sardegna, Quartu in Bici, il Comitato di quartiere Genneruxi Via Mercalli e Retake Cagliari. A unirle, l’obiettivo di prendersi cura di un percorso che mette in relazione la città con l’area di Molentargius, frequentata quotidianamente da ciclisti, residenti e amanti della natura. Accanto alla pulizia, la mattinata sarà un’occasione per incontrarsi e richiamare l’attenzione sul rispetto degli spazi comuni e dell’ambiente naturale attraversato dalla ciclabile. Si potrà partecipare raggiungendo il punto di ritrovo in sella o a piedi. Chi ne ha la possibilità è invitato a portare guanti da lavoro, sacchi per la raccolta differenziata, rastrelli, pinze e piccoli attrezzi utili alla pulizia, consigliata anche una borraccia per restare idratati. L’iniziativa si svolge con il patrocinio gratuito del Comune di Cagliari, attraverso gli assessorati all’Ecologia urbana e alla Mobilità, e con il patrocinio del Parco naturale regionale Molentargius-Saline.

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