«Puliamo insieme la nostra laguna» 

Si terrà oggi a Elmas la giornata “Puliamo il mondo, insieme per la laguna di Giliacquas”. L'appuntamento per la passeggiata ecologica, organizzata da Legambiente e dall’associazione Equilibri con il patrocinio del Comune, è alle 9,15 in via Salicornia, angolo via Sa Mura.

«L’iniziativa – dichiara la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù – sarà un’occasione per unire le forze e dare un contributo concreto al nostro ambiente. Raccoglieremo i rifiuti abbandonati lungo le sponde della laguna, sensibilizzeremo alla tutela di questo importante habitat naturale e condivideremo un’esperienza di cittadinanza attiva all’insegna del rispetto per la natura».

Si tratta di un’area di grande valore naturalistico e paesaggistico popolata da numerose specie di uccelli e piante tipiche delle zone umide: «Proteggerla significa preservare la biodiversità e migliorare la qualità del nostro territorio». ( sa. sa. )

