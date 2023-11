“Puliamo il mondo”: i volontari raccolgono otto quintali di rifiuti  

Oltre 800 chili di rifiuti raccolti in occasione di “Puliamo il Mondo”. Ieri l’iniziativa organizzata da Legambiente in collaborazione con il Comune d’Iglesias ha visto la partecipazione di numerose persone fra scuole cittadine, associazioni e volontari, che, riunitisi nella piazza Conte Ugolino della Gherardesca, hanno dato vita a una raccolta di rifiuti di ogni genere lungo le strade, nelle aree verdi, nei parchi pubblici e nelle piazze.

Vari i materiali recuperati: dalla plastica al vetro, dal metallo ai rifiuti ingombranti.

«Abbiamo anche sensibilizzato i cittadini sull’importanza di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti per proteggere l’ambiente e la nostra salute», evidenzia l’assessore all’Ambiente Francesco Melis: «Sono molto orgoglioso della grande partecipazione all’iniziativa e ringrazio tutti i protagonisti delle giornate dedicate ad un’azione importante per tutti. Lancio un appello affinché chi non era presente all’iniziativa possa esserlo per il prossimo maggio quando verrà organizzata un’altra, intitolata “Spiagge e fondali puliti”; negli ultimi dieci anni – conclude Melis – abbiamo ottenuto risultati importanti e per il bene del nostro territorio è necessario continuare così».

