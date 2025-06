Pulcino day, 450 bambini in campo 

Si è conclusa, a Siliqua, la decima edizione della gara di calcio per bambini “Pulcino day”, trofeo Luca Pusceddu. La storica competizione, nata nel 2015, con lo scopo di dedicare un torneo alla categoria “Pulcini”, composta da bambini di età compresa tra i 10 e gli 11 anni, riconferma la grande partecipazione registrata nelle scorse edizioni. Alla rassegna di quest’anno, divisa in tre giornate, hanno partecipato 30 squadre per un totale di 450 piccoli atleti, giunti da tutta l’Isola.

Il primo posto è stato conquistato dall’Apd Carloforte, seconda la Nuova San Francesco di Quartu, terza la Fc Villacidro, quarta la Decimoputzu. Miglior giocatore: Daniel Tolu, del Decimoputzu; capocannoniere: Tomaso Pisu, del club San Paolo, di Cagliari; miglior portiere Michele Atzori, della Nuova San Francesco di Quartu.