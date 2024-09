PulArchàios, visite agli scavi e conferenze Gli archeologi svelano i misteri e i tesori di Nora  

Visite guidate, dibattiti, e incontri con gli archeologi che racconteranno la storia di Nora, i reperti ritrovati nelle tante campagne di scavi, nonché i tesori recuperati in altri siti della Sardegna. Una missione lunga vent’anni, quella di PulArchàios: portare le bellezze archeologiche di Nora, e il contesto naturalistico nel quale è immerso il sito, al grande pubblico. Da decenni, Nora continua ad attrarre studiosi provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo, ma l’obiettivo è far sì che anche i cittadini, residenti e turisti, grandi e piccoli, siano partecipi.

Quest’anno, per il suo ventesimo compleanno, PulArchàios ha un ricco programma di appuntamenti, organizzati grazie alla collaborazione tra il Comune di Pula e la Fondazione Pula Cultura Diffusa, in concomitanza con la missione archeologica di Nora 2024. Fino al 5 ottobre, tutti gli eventi in calendario sono pensati per diffondere il più possibile la cultura archeologica, della conservazione dei beni culturali e la divulgazione degli esiti degli scavi. Bisogna ricordare infatti che attualmente lavorano nel parco archeologico di Nora quattro Università, che conducono attività di scavo e ricerca: Cagliari, Genova, Milano e Padova. Impegno scientifico e divulgazione, la ragione sociale della manifestazione. Anche quest’anno si rinnovano infatti gli appuntamenti per le scuole: le visite al sito e al cantiere archeologico, laboratori, lezioni e conferenze.

