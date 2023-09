Pula piange il “Gigante buono”  

Le lussuose Aston Martin, le eleganti Mg, le potenti Jaguar lasciano mestamente Pula: è in programma, in piazza XXIV maggio, la presentazione del “British car club”, l’associazione degli amanti delle auto britanniche. Ma chi ha voglia di festeggiare dopo la tragedia che si è consumata a pochi chilometri di distanza? È possibile fare finta di niente pensando che un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in una maniera tanto tragica? Soprattutto quando quel ragazzo, Davide Martini, nato a Tortolì ma da tanti anni a Pula, era ben voluto in paese. «Lo chiamavamo il “Gigante buono”», raccontano i coetanei.

L’incidente

Una tragica, tremenda fatalità. Nel pomeriggio di domenica, Martini, in sella alla sua Kawasaki, percorreva la Statale 195 diretto a Teulada. Il giovane avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre, dall’altro senso, arriva un bus delle autolinee Follesa che aveva appena prelevato un gruppo di turisti dal Forte Village. L’autista del pullman, Simone Porru, ha sterzato quando gli si è parata davanti quella moto. Ma non ha potuto evitare l’impatto. Il giovane centauro è morto sul colpo.

Il testimone

In paese, ovviamente, non si parla d’altro. Quel ragazzo piaceva davvero a tutti. «L’ho frequentato», racconta il consigliere comunale Nicolò Onidi, quasi coetaneo di Martini, «grazie ad alcune amicizie comuni. Avevamo un bel rapporto. Ma era riuscito a farsi volere bene anche da chi non lo frequentava. Basterebbe dare un’occhiata a quello che, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, è stato pubblicato nei social. Tutti, davvero tutti hanno voluto dedicare a Davide un pensiero, un post, una “storia”. Era un bravo ragazzo». Adottato dal paese nonostante fosse nato a Tortolì. «Ma era uno di noi», taglia corto Onidi. Che, domenica, ha rischiato di essere testimone della tragedia. «Stavo andando al mare», racconta, «quando sono stato bloccato dal traffico che si è formato dopo l’incidente. Ho chiamato i barracelli per sapere che cosa era accaduto. E mi hanno raccontato l’incidente».

L’amarezza

Un’altra vita persa nella Statale 195. «Un problema», interviene il sindaco Walter Cabasino, «con il quale già facevo i conti dieci anni fa nella mia precedente esperienza da primo cittadino. Che cosa posso dire? Mi sento impotente». Uno sconforto che supera le barriere dello scontro politico. «Anche le amministrazioni che mi hanno preceduto hanno affrontato il problema della sicurezza sulla 195». Inutilmente a quanto pare. «Ho inviato lettere a tutti. Ma sembra che certi problemi siano insormontabili. Eppure non chiediamo la luna: basterebbe mettere in sicurezza, per quanto possibile, la Statale. Vorrei che venisse eliminato un incrocio a raso nel centro del paese, mi piacerebbe che fossero realizzate le due rotonde, come quella del Pinus, progettate dall’Anas. Ma ancora non si vede niente. E questo nonostante abbiamo dato la disponibilità a fornire anche il nostro contributo». E, se il passato racconta tragedie, il futuro non sembra promettere niente di buono. «La strada è pericolosa e diventerà ancora più pericolosa quando si concluderà la quattro corsie perché si creerà un tappo».

L’addio

E ora si piange un’altra vita spezzata. «Un bravo ragazzo», sospira il sindaco che è anche il medico della famiglia di Martini. «Persone squisite che si sono integrate a pieno in paese. Persone capaci di superare tante difficoltà, a partire dalla scomparsa, tanti anni fa, del padre di Davide». E ora c’è da dare l’ultimo saluto a questo ragazzo. «Sto valutando se proclamare il lutto cittadino». Intanto, restituita la salma alla famiglia, il funerale è stato fissato per domani alle 15. E già si sa che sarà una cerimonia toccante. «Perché», conclude Onidi, «don Marcello saprà usare le parole giuste».

