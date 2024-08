Due ragazze e due ragazzi tra i 17 e i 26 anni sono stati denunciati dai carabinieri per un’aggressione avvenuta qualche giorno fa a Pula: per una precedenza mancata avrebbero malmenato un 53enne di Capoterra davanti a moglie e figlia colpendolo con i caschi e con calci e pugni. E ieri, a Cagliari, un 22enne è stato pestato con una spranga al termine di una lite sempre per questioni di viabilità. I carabinieri sono sulle tracce dei due aggressori.

alle pagine 17, 33