Pula Buskers, per continuare a meravigliarci 

Clown, musicisti, giocolieri, acrobati, equilibristi, marionettisti, monociclisti, improbabili provocatori. Da oggi, a pochi chilometri da Cagliari, nello scrigno di tesori naturalistici, archeologici e culturali, ritorna la ciurma del buonumore del Pula Buskers, il Festival Internazionale dedicato al teatro di strada e al circo contemporaneo, a cura dell’associazione culturale Presence con il contributo della Regione e del Comune di Pula.

Anche questa IX edizione trasformerà il centro storico di Pula in un variopinto teatro all’aperto dove artisti eccezionali da tutto il mondo daranno vita alle performance più colorate e divertenti. Gli artigiani e le artigiane dell’allegria tra i più amati/e nei festival prestigiosi, provenienti dall’Argentina, Cile, Brasile, Italia e Spagna, porteranno nel centro storico, tra piazza del Popolo e piazza della Chiesa Giovanni Battista e varie performance itineranti, 16 spettacoli diversi tra magia, colori, risate e momenti di pura poesia. Una vera e propria festa del sorriso e della spensieratezza che trasporterà il pubblico di adulti e bambini in un mondo fantastico con i suoi personaggi scanzonati e bizzarri, tra incanto e meraviglia.

A partire dalle 21 ogni sera si apriranno le danze del teatro di strada e dell’arte circense più acclamata nel mondo in una miscela di virtuosismi, colori e passione. Così è per la compagnia Gera Circus, uno spettacolo di circo, in strada, in cui l’equilibrista Sandro Sassi, coinvolgerà grandi e piccini con la sua sfrenata energia in bilico su una corda, tra giocoleria, palline, cerchi e una scopa sul mento. Non possono mancare naturalmente i clown, tra i protagonisti del Pula Buskers Festival: la compagnia italiana Bruboc, e il loro spettacolo comico, surreale, non verbale e clownesco a bordo di una stravagante quattroruote; Tomate Clown, a volte crudele a volte innocente interagisce con il pubblico con il suo teatro fisico, la sua abilità e il suo ingegno per far ridere e riflettere . E ancora umorismo e risate con il teatro comico di Jam; El Kote, artista cileno multidisciplinare, clown, monociclista, giocoliere, acrobata e arguto improvvisatore. Quando poi al teatro di strada aggiungi anche i giocolieri del pentagramma il risultato esplosivo è la Banda Storta, progetto artistico nato dall’incontro tra musicisti, attori, saltimbanchi, una fanfara sghemba di ottoni e rullante fuori dagli schemi con “Show Show Risciò”.

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