Pula accoglie il Guerriero, domani il ritorno a Cagliari 

Neppure la pioggia battente e il vento che ha sferzato Pula per tutta la mattina ha fermato il bagno di folla che ieri attendeva l’arrivo in paese di Sant’Efisio: quando il simulacro ha raggiunto Su Rondò, i fedeli erano lì, pronti a riceverlo come ogni anno. Il 1° maggio, lasciata Cagliari, il viaggio del Martire Guerriero verso Nora è proseguito poi verso Capoterra, con le tappe di Maddalena spiaggia e Su Loi che hanno fatto registrare una presenza record di pellegrini.

Il simulacro ha raggiunto Villa d’Orri con gli ultimi raggi di sole della giornata: troppo piccola la cappella dei Manca di Villahermosa per accogliere le tante persone che dalla mattina accompagnano Sant’Efisio, e così i più si accontentano di ascoltare la benedizione nel giardino dove svettano i giganteschi ficus centenari.

Sulla statale

Sono ormai le 23.30 quando il santo entra a Sarroch, la processione prosegue verso la chiesa parrocchiale di santa Vittoria, ultimo appuntamento religioso del primo giorno dei festeggiamenti. Ieri, dopo la prima messa del mattino, il cocchio di campagna di Sant’Efisio trainato dai buoi è ripartito alla volta di Villa San Pietro: terminata la processione il viaggio è ripreso verso Pula. Lungo la Strada statale 195, i nuvoloni grigi che per tutta la mattina avevano minacciato i pellegrini hanno lasciato spazio a un acquazzone che non ha impedito ai fedeli di Pula di attenderlo sui due lati del ponte su Rio Mannu come vuole la tradizione. Dopo la processione per le vie del paese e la messa in parrocchia, il viaggio di Efisio verso il luogo del martirio è ripreso nel pomeriggio.

Con l’arcivescovo

Oggi gli appuntamenti religiosi prevedono la celebrazione di una messa alle 11 nella chiesetta di Nora, officiata dall’arcivescovo di Cagliari, monsignor Baturi; la processione verso gli scavi archeologici alle 18,30; e il ritorno in fiaccolata alla volta di Pula alle 20.

RIPRODUZIONE RISERVATA