Pul, le perplessità degli operatori 

Più parcheggi - anche per le bici - un’area camper, percorsi ciclabili sicuri oltre il Poetto. Sono i suggerimenti proposti dagli operatori balneari e turistici della costa quartese, pronti per essere trasformati - entro il 13 maggio - in osservazioni formali al Piano di utilizzo dei litorali in vista dell’adozione definitiva.

Il sindaco

Ieri il primo incontro pubblico in Comune dopo il recente via libera - al piano preliminare - dato dal Consiglio comunale. Una riunione affollata, iniziata con l’intervento del sindaco Graziano Milia: «Il Pul è un atto di programmazione che a Quartu manca da troppi anni, elaborato tenendo conto di alcuni principi di interesse collettivo: vogliamo prima di tutto salvaguardare l’ambiente, migliorare i servizi, e garantire l’accessibilità a tutti. Potevamo infatti prevedere altre concessioni», ha sottolineato Milia, «ma abbiamo scelto di non farlo per lasciare più spazi di spiaggia libera».

Parcheggi di scambio

Fra le novità introdotte nel piano ci sono i sei mega parcheggi di scambio, distribuiti da Margine Rosso sino a Mari Pintau e Kal’e Moru, lontani dalle spiagge quartesi ma collegati attraverso bus navetta. Spazio anche a nuove concessioni per i chioschi, compreso quello nella spiaggia per i naturisti. Ci sarà poi una riorganizzazione degli accessi, e i servizi igienici lungo tutta la costa quartese. Ma si punta anche sullo sport: beach volley e tennis, scuole di vela, windsurf e kite surf. «Un Pul che riunisce tutte le sensibilità, e che dà risposte alla balneazione, al comparto sportivo e a tutto mondo che gravita sul litorale», il commento del presidente della commissione Urbanistica Stefano Busonera.

Gli operatori

Un piano che tutto sommato piace, ma qualcosa va rivista. «Servono più parcheggi», ha fatto notare Luigi Carta, dello stabilimento Passaggio a Nord Ovest, facendo riferimento al progetto inclusivo studiato per quest’estate: «inseriremo dei ragazzi con disabilità nel chiosco, ho bisogno che venga garantita loro l’accessibilità altrimenti diventa complicato». Tema, quello della carenza dei parcheggi, ribadito da Roberto Matta, dell’Associazione turistica di Quartu, che ha sottolineato l’importanza di «realizzare un’area camper, magari nello spazio destinato al mercato di Flumini mai nato». Ci sono poi le proposte di mettere uno shuttle bus panoramico per raggiungere le spiagge, e di realizzare una pista ciclabile fra lo svincolo di Terra Mala e Kal’e Moru. «Serve un ampliamento della zona spiaggia per i bambini e della parte dello stabilimento dedicata alla cucina», il suggerimento di Gianni Murru, referente cittadino della Fiba e titolare dell’Altamarea, «e i bagni vanno previsti a fianco alla struttura». Bagarre durante gli interventi di una delegazione dei No Tyrrhenian link arrivata - con striscione e magliette - da Selargius: «Terna è arrivata anche a Terra Mala, siamo preoccupati». In chiusura l’intervento dell’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini: «Finalmente mettiamo ordine nei 26 chilometri di costa quartese, l’auspicio è che arrivino tanti suggerimenti così da avere un Pul condiviso da tutti».

