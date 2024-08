Puigdemont torna in Spagna e sfugge alla cattura 

Madrid. Un’apparizione lampo nel cuore di Barcellona, un breve discorso a una folla di simpatizzanti e una possibile nuova fuga in incognito. Il ritorno di Carles Puigdemont in Spagna, a quasi sette anni da quando scappò all’estero per evitare le azioni penali a suo carico in patria, ha le sembianze di una sequenza da film di azione. L’epilogo della vicenda è però ancora tutto da scrivere. Che il leader secessionista puntasse a ripresentarsi nella sua Catalogna era diventato sempre più chiaro nelle ultime settimane, per sua ammissione diretta. Molto più incerti erano invece i pronostici sugli scenari. Perché sulla testa dell'ex governatore catalano pende ancora un mandato nazionale di arresto per un reato di malversazione, legato al tentativo secessionista che guidò nel 2017. Il leader dell’indipendentismo catalano prima è apparso in una delle zone più turistiche di Barcellona, poi è improvvisamente svanito nel nulla. Non si è mai presentato in Parlamento, dove era atteso un suo intervento. La nuova latitanza è scattata in pieno giorno, a poche centinaia di metri dal Parlamento catalano sorvegliato da decine di agenti, in previsione dell’appuntamento, in contemporanea, dell’investitura del nuovo governatore il socialista Salvador Illa, eletto poi in serata. A Barcellona è scattata la caccia a Puigdemont con i Mossos d’Esquadra (polizia catalana), ma senza risultati.

RIPRODUZIONE RISERVATA