Carles Puigdemont, leader del partito indipendentista Junts per Catatalunya, conferma l’intenzione di tornare in Catalogna, dopo 7 anni di autoesilio all’estero, in occasione della seduta di investitura del nuovo governatore della regione, «qualunque cosa accada», e sfidando l’arresto, poiché i giudici del Tribunale Supremo «non hanno applicato l’amnistia».