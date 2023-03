Puigdemont, estradizione annullata  

Vince Carles Puigdemont, la Corte d’Appello di Sassari ieri ha cancellato l’ordine di estradizione dell’eurodeputato ed ex Presidente della Catalogna. I giudici italiani hanno preso atto della riforma del Còdigo Penal, il codice penale spagnolo, voluta dal governo socialista di Pedro Sánchez, che restringe a tal punto l’ambito di applicazione del reato di sedizione da renderne quasi impossibile l’applicazione, in pratica una depenalizzazione di fatto. E così, è stato dichiarato estinto il procedimento penale aperto in Italia nel 2021, quando Carles Puigdemont venne arrestato all’aeroporto ad Alghero, su mandato di cattura della magistratura di Madrid. Era esattamente il 23 settembre 2021 e da allora era pendente l’ordine di estradizione, sospeso dalla Corte d’Appello di Sassari, ma efficace.

«Puigdemont è libero»

I magistrati hanno comunicato al difensore di Carles Puigdemont, il penalista Agostinangelo Marras, che il provvedimento e la procedura sono archiviati. L’ordinanza è una conseguenza indiretta della decisione adottata dal Tribunale supremo spagnolo, che nel gennaio scorso ha fatto cadere le accuse più gravi contro il leader indipendentista catalano, finito nel mirino delle autorità spagnole dopo avere organizzato il referendum per l’indipendenza della Catalogna nel 2017, seguito da una dichiarazione unilaterale di indipendenza. Il caso giudiziario, in Italia, ora è chiuso. Il difensore di Carles Puigdemont, l’avvocato Agostinangelo Marras, il 4 ottobre del 2021 aveva ottenuto la sospensione dell’estradizione (l’uomo politico catalano ha fatto valere il suo ruolo di europarlamentare) e ora incassa l’estinzione della procedura. Va detto che in Spagna (è stato ribadito ieri dal Tribunale Supremo) resta in piedi il procedimento penale a carico del leader catalano e di alcuni suoi stretti collaboratori. Puigdemont si trova a Bruxelles da tempo, praticamente in esilio.

«Non temeva l’arresto»

L’ex presidente della Catalogna nel settembre del 2021, arrivato davanti alla Corte d’Appello di Sassari, venne salutato e applaudito da tanti indipendentisti sardi. Era arrivato in Sardegna, ad Alghero, per partecipare a una manifestazione dedicata alla Catalogna e finì in manette. Testimone di quelle giornate è il vice segretario del Psd’Az, Quirico Sanna, che dice: «Ho avuto la netta sensazione, parlando con Puigdemont dopo la liberazione, che non si aspettasse di essere arrestato una volta sceso dall’aereo. Ora possiamo dirlo, è stata una pagina nera per la Spagna e per l’Europa intera. I catalani avevano votato un referendum e si erano espressi democraticamente, senza violenza. La reazione è stata durissima, la gente picchiata in piazza e nelle strade a Barcellona e poi gli arresti di Puigdemont e degli altri politici. È stata applicata una legge fascista e falangista. Devo riconoscere ai magistrati italiani, fermezza e una cultura democratica. Non sono mancate le pressioni e le interferenze del governo spagnolo. I sardisti sono sempre stati dalla parte di Puigdemont, anche nei momenti più difficili. Ora la decisione della Corte d’Appello di Sassari è un atto di giustizia».