Puigdemont è riuscito a scappare 

Barcellona. La polizia catalana, i cosiddetti Mossos d'Esquadra, «continua a cercare» Carles Puigdemont, nonostante alcuni suoi collaboratori abbiano annunciato che il leader secessionista avrebbe già abbandonato la Spagna, dopo aver eluso un mandato di cattura giovedì a Barcellona. Così ha riferito il commissario capo Eduard Sallent.

«Noi siamo la polizia e dobbiamo avere prove», ha spiegato. Sallent ha quindi affermato di non poter dare «credibilità» a quanto detto nelle ultime ore da alcuni fedelissimi di Puigdemont, tra questi il segretario generale di Junts per Catalunya, Jordi Turull, secondo cui l'ex governatore catalano è di ritorno in Belgio. «Non ascoltiamo quanto dicono in quegli ambienti, perché disinformano. Sallent ha aggiunto di «non escludere» che il leader secessionista «si trovi ancora a Barcellona».

Il capo dei Mossos d'Esquadra ha poi chiarito che Puigdemont non è stato arrestato giovedì durante la sua apparizione lampo nella capitale catalana in quanto si attendeva «il momento più idoneo» per attuare il mandato di cattura giudiziario a suo carico. E ha sottolineato che Puigdemont è riuscito a sfuggire agli agenti presenti in loco proteggendosi dietro «una massa di persone», tra queste «autorità pubbliche» che hanno «formato un muro», impedendo qualsiasi avvicinamento, prima di intrufolarsi in un'auto.

