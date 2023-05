Pugno in faccia all’autista dell’Arst 

«Scusi può portare via dal sedile quelle lattine prima di scendere dall’autobus?». L’autista dell’Arst, arrivato al capolinea di Sassari, di certo non si aspettava la reazione scomposta del passeggero, un trentenne del posto. Come risposta ha ricevuto un cazzotto in pieno viso. È successo ieri, intorno alle 12.30, in via Padre Zirano. Al capolinea degli autobus extraurbani è dovuta arrivare l’ambulanza del 118 per prestare soccorso al conducente aggredito, un uomo di 55 anni di origini abruzzesi ma residente a Martis. Malconcio e dolorante è stato accompagnato all’ospedale per gli accertamenti del caso.

«Senza controllo»

«Un’aggressione vile, ingiustificata avvenuta in pieno giorno davanti a tantissime persone», sbotta il segretario generale della Filt Cgil Arnaldo Boeddu, che ha voluto manifestare all’autista la vicinanza di tutto il sindacato. «Un atto - aggiunge Boeddu - che si somma a quelli avvenuti negli ultimi anni e per i quali più volte sono dovuto intervenire, senza risultato». L’autobus, con meno di venti giorni di attività, faceva la tratta tra Stintino, Porto Torres e Sassari. Al capolinea l’autista ha fatto scendere i passeggeri e controllato che nessuno avesse dimenticato oggetti personali. C’erano delle bibite, alcune ancora mezze piene, così il dipendente dell’Arst ha chiesto che non venissero lasciate sui sedili. Un trentenne, poi fermato dalla polizia, ha reagito in maniera violenta a quella che voleva essere una raccomandazione. «Un sito frequentato ogni giorno da migliaia di studenti, lavoratori e turisti, non può essere lasciato senza alcun tipo di controllo», incalza il segretario della Filt Cgil che più volte ha chiesto un tavolo istituzionale di monitoraggio. «Se non si dovessero prendere provvedimenti urgenti – avverte il sindacalista - ogni singolo cittadino potrebbe sentirsi autorizzato a pensare che all’interno di un capolinea oppure all’interno di un bus, di una metro o di un treno, viga una zona franca da ogni regola».

RIPRODUZIONE RISERVATA