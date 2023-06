Pugno duro dell’Uefa con Mourinho 

La guerra tra José Mourinho e gli arbitri non va in vacanza. E se a livello nazionale l'udienza per il deferimento nato dalle accuse all'arbitro Chiffi è rimandata, l'Uefa ha adottato il pugno duro squalificando lo Special One per le prossime quattro partite in Europa per aver insultato il direttore di gara, Anthony Taylor, dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia. Il tecnico portoghese prima aveva attaccato il fischietto inglese in conferenza stampa, continuando poi nell'area parcheggio della Puskas Arena urlandogli “fucking disgrace”.

Il provvedimento

Lo stop verrà dunque scontato dal tecnico portoghese nella prossima edizione dell’Europa League, la Roma che ha già annunciato di voler presentare ricorso per difendere il proprio allenatore. Ma l'organo disciplinare ed etico dell'Uefa non si è limitato a fermare solo lo Special One; nel provvedimento, infatti, sono diverse le decisioni adottate come quella di multare il club per 50mila euro, vietando anche una trasferta ai tifosi giallorossi «per l'accensione di petardi, per aver lanciato oggetti e creato disturbo alla folla» sempre in occasione della finale di Budapest. Inoltre la Roma è obbligata a contattare, entro i prossimi 30 giorni, la federcalcio ungherese per la liquidazione dei danni causati dai propri tifosi e a questo si aggiunge anche un'altra multa, questa da 5mila euro, per il comportamento scorretto tenuto dalla squadra.

Tutte le multe

E non finisce qui perché ai 55mila euro già citati di ammenda se ne aggiungono altri 80.500 euro per il comportamento dei tifosi giallorossi in occasione della semifinale all'Olimpico giocata contro il Bayer Leverkusen dello scorso 11 maggio (30mila per il lancio di oggetti, 32.500 per l'accensione si petardi e 18mila per l'ostruzione di passaggi pubblici nell'impianto). Nel provvedimento del match con i tedeschi, inoltre, emerge anche la disposizione di chiusura parziale dello Stadio Olimpico (almeno sei mila posti) per la prossima gara casalinga nelle competizioni Uefa, una decisione rientrante sempre nella fattispecie del “lancio di oggetti” avvenuti da parte dei supporters giallorossi nel corso della partita. Una coda di stagione pesante, dunque, per Mourinho per la Roma in generale dopo la delusione per la delusione per la finale di Europa League persa contro il Valencia. il club giallorosso ha già preannunciato ricorso e spera almeno in uno sconto della pena.

