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La sentenza.
10 aprile 2026 alle 00:30

Pugno allo steward, Cossu condannato 

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Multa di duemila euro e pagamento di una provvisionale di 15mila euro: questa la condanna inflitta dal giudice di pace di Venezia all’ex calciatore rossoblù Andrea Cossu per aver sferrato un pugno a uno steward alla fine della partita Venezia-Cagliari del 2022, terminata zero a zero, e che costò alla squadra cagliaritana la retrocessione in serie B.

Cossu, difeso dagli avvocati Marcella Cabras e Giovanni Adami, secondo quanto ricostruito nella sentenza firmata dalla giudice Nadia Santambrogio, a partita conclusa, sarebbe stato provocato dall’addetto della sicurezza – originario della Campania – esultando per la salvezza della Salernitana (sconfitta a Udine ma che conservò la serie A proprio grazie al pareggio del Cagliari a Venezia): da qui la reazione dell’ex giocatore rossoblù, in un post partita amaro per tutta la squadra e per i tanti tifosi cagliaritani.

Successivamente Cossu, proprio per questo episodio, ricevette un Daspo di tre anni disposto dalla questura di Venezia, già terminato. Intanto è proseguita la vicenda del pugno che ha portato in questi giorni alla sentenza di condanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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