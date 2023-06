Pugni e calci al Poetto: 22enne in coma  

Un 22enne è in coma da domenica notte, ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu, a causa dei calci e dei pugni ricevuti nel corso di un violentissimo pestaggio avvenuto nella zona dello stabilimento balneare “Il Lido" al Poetto. Lorenzo Porru, di Quartu, è intubato: le sue condizioni sono preoccupanti ed i medici mantengono la prognosi riservata. Dopo rapide indagini, il pubblico ministero Rita Cariello ed i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato ieri altri due giovani, anche loro quartesi. Si tratta di Francesco Carta e Nicola Loddo, 31 e 22 anni, accusati di tentato omicidio aggravato. Denunciate a piede libero anche due ragazze per omissione di soccorso.

I soccorsi

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 4.30 di notte, quando alcune pattuglie sono state dirottate a tutta velocità nel lungomare Poetto perché alcune persone avevano segnalato una rissa. All’arrivo dei carabinieri, i militari hanno trovato il giovane riverso in terra, circondato dai soccorritori del 118 che stavano cercando disperatamente di rianimarlo: in precedenza una dottoressa trentenne, appena uscita da un locale e testimone dell’accaduto, aveva prestato il primo intervento. Lorenzo Porru è stato così stabilizzato e portato d’urgenza al pronto soccorso, poi trasferito in Rianimazione.

L’aggressione

Stando ai racconto dei testimoni, il 22enne sarebbe stato picchiato brutalmente da due giovani che poi si sarebbero allontanati lasciandolo in terra sanguinante. Ad assistere al pestaggio c’erano varie persone, alcune intente a mangiare dei panini nell’area dei chioschetti, davanti al luna-park. L’aggressione sarebbe stata violentissima: Porru sarebbe stato preso a calci in testa quando era ormai già riverso sull’asfalto, privo di sensi. Uno dei picchiatori, descritto con una felpa scura, avrebbe continuato a colpirlo con calci al volto e all’addome, sfilandosi anche la cintura dei pantaloni per sferrare fendenti al viso con la fibbia. Durante il pestaggio sarebbero state presenti anche due ragazze, giovanissime, che non avrebbero fatto nulla per fermare i picchiatori. Tutti sarebbero poi andati via in auto, dirigendosi verso Quartu.

Le indagini

Vista la gravità dell’accaduto è stata subito chiamata la pm di turno, la sostituta procuratrice Rita Cariello, che ha coordinato le indagini dei militari del Radiomobile, condotte dal luogotenente Marco Sardo, dai vice-brigadieri Donato Ferri e Paride Sechi, oltre che dagli appuntati scelti Michele Bassetto e Francesco Barbato. I carabinieri hanno dovuto identificare e raccogliere le testimonianze di tutti i ragazzi presenti nel piazzale davanti allo stabilimento balneare del Lido, così da ricostruire l’accaduto. Alla fine, qualcuno degli amici di Lorenzo Porru ha fatto qualche nome, mettendo i militari nelle tracce dell’auto che si era allontanata.

Gli arresti

Le pattuglie dell’Arma si sono poi spostate a Quartu e hanno rintracciato quelli che, secondo gli investigatori, sarebbero gli autori del drammatico pestaggio. Si tratta di Francesco Carta e Nicola Loddo che, terminati gli accertamenti, sono stati arrestati ieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Su ordine della pm Cariello i due sono stati rinchiusi in carcere a Uta. Sono difesi di fiducia dagli avvocati Sandro Sassu e Miriam Manca e, nelle prossime ore, dovranno comparire davanti al giudice per le indagini preliminari in Tribunale per la convalida. I carabinieri hanno anche denunciato a piede libero per omissione di soccorso le due giovani - anche loro quartesi - che sarebbero state con loro: Maria Dolores Ibba, 19 anni, e Martina Trudu, 22. Dovranno rispondere di omissione di soccorso. Le indagini proseguiranno anche nei prossimi giorni per ricostruire nel dettaglio i fatti e l’eventuale movente.

RIPRODUZIONE RISERVATA