Pugni alla compagna, 30enne in manette 

Botte continue e sempre più violente. L’ultima volta quasi ammazzava la compagna con pugni, calci infine colpendola in pieno viso con una scarpa. Questa volta però la fine della lite è stata diversa: la 37enne, originaria di un paese della provincia, è riuscita a rifugiarsi a casa del fratello mentre l’uomo, disoccupato 30 anni di Baratili San Pietro è stato arrestato dagli agenti della questura di Oristano con l’accusa di maltrattamenti aggravati e lesioni. L’episodio è l’ennesimo caso di violenza domestica, un fenomeno sempre più diffuso, il 24esimo codice rosso fatto scattare dalla squadra mobile nei primi sette mesi dell’anno (nel 2022 erano stati complessivamente 17).

Le violenze

I maltrattamenti andavano avanti da sei anni. Come ricostruito dagli agenti della squadra mobile, coordinati dal vice questore Samuele Cabizzosu, la vittima fin dall’inizio della relazione nel 2017 aveva notato gli atteggiamenti aggressivi del compagno. Scenate di gelosia, discussioni sempre più accese con offese e persino minacce di morte. Poi le violenze ripetute, spesso sotto effetto dell’alcol: in diverse occasioni il 30enne l’aveva afferrata per i capelli, strattonata e schiaffeggiata colpendola persino con una bottiglia e lanciandole contro altri oggetti. Nel 2019 i due avevano litigato anche in un locale, l’uomo l'aveva spinta facendole sbattere il viso contro una mensola. Dopo qualche tempo però i due si erano riconciliati ma nel giro di pochi giorni la spirale di soprusi era ripartita.

Le minacce

Fino all’ultimo episodio di alcuni giorni fa quando l’ennesima lite ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Dopo una delle tante discussioni, la donna aveva deciso di dormire sul divano, l’uomo aveva poi tentato un approccio ma lei lo aveva respinto e mandato via di casa. A quel punto si è scatenata la furia: offese e tante botte. Pugni, poi l’ha colpita in viso con una scarpa. E mentre la donna stava riaccompagnando il suo aggressore a casa dei genitori, il 30enne ha continuato a insultarla, ha danneggiato il cruscotto infine a prendere a pugni il cristallo tanto da spaccarlo. Sceso dall’auto, altre minacce “se mi arrestano, ti vengo a cercare”.

La denuncia

Un’escalation di aggressività che ha convinto la 37enne a chiedere aiuto al fratello: col viso sanguinante, dolore fisico e un tormento interiore, è stata accompagnata al Pronto soccorso dove i medici le hanno assegnato una prognosi di 60 giorni per lesioni, traumi e fratture al viso (la donna è stata trasferita in un ospedale specializzato in interventi di chirurgia maxillofacciale). Poi la denuncia in Questura e l’arresto disposto dalla Gip Federica Fulgheri dopo le indagini della squadra mobile coordinate dalla pm Silvia Mascia. Il 30enne, difeso dall’avvocato Fabio Costa, è rinchiuso nel carcere di Massama con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Nei giorni scorsi è comparso davanti alla giudice per l’interrogatorio di garanzia ma non ha risposto alle domande. Il legale sta valutando di chiedere i domiciliari in un altro paese.

I casi

Quest’ultima vicenda è solo l’ultima di una lunga serie. La squadra mobile in questi primi sette mesi dell’anno ha eseguito ben 24 misure cautelari per reati da “codice rosso”: 9 per atti persecutori e 15 per maltrattamenti contro familiari e conviventi che hanno avuto per vittime sempre donne, minori e anziani. Da tutti i casi emerge che le violenze sono trasversali per età e status sociale dell’aggressore; le vittime sono sempre persone fragili e impaurite e spesso in difficoltà a uscire dall’incubo delle minacce e dei maltrattamenti. Spesso comunque gli aguzzini abusano di alcol e droghe. L’appello delle forze dell’ordine è di denunciare e chiedere aiuto ai centri antiviolenza già davanti ai primi segnali preoccupanti.

