Pugni al medico: «Chiedo scusa» 

«Sono dispiaciuto. Chiedo scusa: ho avuto un raptus». Emanuele Perra, il 47enne di Pirri arrestato per l’aggressione al medico di base Roberto Sollai, ieri mattina si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande della gip Elisabetta Patrito. Assistito dall’avvocato Fernando Vignes ha però voluto chiedere scusa per il pugno sferrato al suo medico, dato in un momento di rabbia. Giustificazioni e dispiacere non sono serviti a farlo uscire dal carcere: la giudice ha confermato la custodia cautelare nel penitenziario di Uta. Anche perché il colpo violento alla testa ha causato la perforazione del timpano al medico: Sollai dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. E soprattutto potrebbe non poter lavorare per quasi 50 giorni.

Codice penale

Una reazione spropositata, violenta e ingiustificabile, quella del paziente stanco di aspettare il proprio turno per ricevere delle ricette mediche. Da qui, come ricostruito dagli agenti della squadra volante di Cagliari, il raptus violento: prima con le urla rivolte alla segretaria, poi con i pugni sbattuti sulla scrivania della donna spaventata e infine con il pugno a Sollai, intervenuto per cercare di riportare la calma nella sala d’attesa dello studio di via Santa Maria Chiara a Cagliari. L’aggressione ha fatto scattare, come disposto dal pm di turno, Emanuele Secci, l’arresto con l’accusa di lesioni personali a personale sanitario, e la custodia cautelare in carcere (confermata ieri dopo l’interrogatorio di ieri mattina). E Perra rischia parecchio, come prevede l’articolo 583 quater del codice penale: una pena da due a cinque anni e, in caso di lesioni gravi o gravissime, rispettivamente da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni di reclusione.

La solidarietà

L’ennesimo episodio di violenza ai danni di una persona che lavora nel settore della sanità ha riproposto l’urgenza di intervenire a tutela di medici, infermieri, collaboratori del settore sanitario, personale del 118 (compresi i volontari). Sollai ha ricevuto la solidarietà di tutti. Sindacati di categoria, colleghi, politici hanno manifestato la loro vicinanza a un medico molto conosciuto anche per la sua attività di assistenza sanitaria nel mondo sportivo. «Il mio telefono squilla in continuazione, sinceramente non me lo aspettavo: tutta questa stima fa piacere», ha detto il giorno dopo l’aggressione. «In precedenza mi era capitato qualche episodio pesante, insulti, gente che alza la voce, però ho sempre trovato il modo di risolvere le cose pacificamente, parlando e facendo ragionare chi ha atteggiamenti sopra le righe. Pensavo di riuscirci anche stavolta, mi sbagliavo. Leggo che siamo in tanti a subìre attacchi e violenza, e questo accade perché si è perso il rispetto sociale, inoltre i cittadini sono insofferenti, non riescono a fare controlli e visite specialistiche in tempi accettabili, e purtroppo molti scaricano su di noi, che siamo la prima linea della sanità, il loro malessere. Purtroppo c’è chi ci considera responsabili del loro disagio».

L’incontro

E ieri il sindacato medici italiani ha partecipato all’incontro al Ministero della Salute, convocato per individuare azioni di contrasto agli atti di violenza al personale sanitario. «La sicurezza di chi esercita la professione medica e sanitaria è diventata una questione nazionale, drammaticamente attuale e rappresentativa di una grave regressione sociale e culturale del nostro Paese», hanno fatto sapere i delegati del sindacato. «La carenza di medici e del personale sanitario ha aggravato le condizioni di lavoro dei professionisti della salute e contemporaneamente ha generato enormi disagi ai pazienti. La repressione deve servire a bloccare le violenze ma ancora più importante riteniamo che sia necessaria una formazione rivolta ai cittadini e agli utenti che riproponga la cultura del limite».

RIPRODUZIONE RISERVATA