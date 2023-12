Pugni agli agenti: in manette 

Avrebbe disturbato e molestato alcune ragazze in via Logudoro, scatenando la protesta di alcuni abitanti della zona che hanno poi chiamato gli agenti della Polizia Locale. Ma all’arrivo dei vigili, un 29enne di origini nigeriane sarebbe andato in escandescenze, minacciando e spintonando gli agenti che l’hanno bloccato e arrestato. Giovedì il giudice ha convalidato gli atti, ma ha rinviato l’udienza a gennaio per il processo per direttissima. Dopo le numerose denunce per aggressioni e molestie alle donne si intensificano dunque i controlli e gli interventi per aumentare la sicurezza nelle vie della città.

Le proteste

Le segnalazioni sono arrivate da alcuni abitanti che vivono nella zona di piazza San Cosimo. Si lamentavano per la presenza di un senza tetto che bivaccava nella galleria che collega la via Logudoro con via San Lucifero. Proprio in quest’ultima, i residenti avevano denunciato il presunto atteggiamento aggressivo dell’uomo e il suo comportamento molesto nei confronti delle donne. All’arrivo delle pattuglie della Polizia Locale il 29enne è stato identificato e «invitato – fanno sapere dal Comando – a ritirare le sue masserizie e ad allontanarsi, lasciando il posto decoroso».

L’arresto

La reazione del giovane sarebbe stata violenta: avrebbe inveito nei confronti degli agenti, minacciandoli, spintonandoli e sferrando loro calci e pugni. Una volta che i vigili urbani sono riusciti a bloccarlo, il ragazzo è stato arresto – su ordine della sostituta procuratrice di turno, Ginevra Grileltti – con le accuse di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Subito dopo l’identificazione formale è stato accompagnato nella caserma della Polizia Locale dov’è stato tenuto per una sera e per tutta la notte in camera di sicurezza in attesa di comparire davanti al giudice per la direttissima.

La convalida

Giovedì mattina il 29enne è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto, senza applicare alcune misura. Il ragazzo è stato così liberato in attesa di essere processato: l’udienza è stata fissata per gennaio. Nel frattempo i controlli proseguono, mentre le associazioni di volontariato e i servizi sociali continuano l’assistenza ai senza fissa dimora che vivono per le strade del centro, come faceva il giovane arrestato.

