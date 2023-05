Pugnalò un bengalese: condannato a 7 anni 

Dopo la richiesta di giudizio immediato del sostituto procuratore Nicola Giua Marassi, l’imputato – difeso dall’avvocato Riccardo Floris – è comparso davanti al giudice per le udienze preliminari Giorgio Altieri. Qui il difensore ha formulato richiesta di rito abbreviato, così da ottenere lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Stando alle poche notizie filtrate dalla camera di consiglio, il 21enne non avrebbe mostrato segni di pentimento per l’aggressione, tanto che il pubblico ministero ha sollecitato una condanna che sfiorava i nove anni di carcere.

Sette anni di carcere per il tentato omicidio di un bengalese, accoltellato all’altezza dell’addome e al braccio nel settembre dello scorso anno. Filippo Virdis, 21enne di Cagliari, è stato condannato ieri dal giudice del Tribunale, Giorgio Altieri, che ha accolto in buona parte le richieste del pubblico ministero Nicola Giua Marassi. Poco prima della sentenza, parlando proprio al giudice, il ragazzo non sarebbe apparso minimamente pentito del suo gesto: «Ho fatto quello che andava fatto».

Le accuse

La pubblica accusa aveva chiesto una condanna ad otto anni e mezzo, ritenendo gravissime le imputazioni formulate nei confronti del 21enne, detenuto nel carcere di Uta dal giorno del suo arresto. Secondo l’accusa avrebbe cercato di uccidere un 43enne del Bangladesh, difeso dall’avvocato Aldo Pintor. Stando all’imputazione, Filippo Virdis avrebbe pugnalato per tre volte il suo rivale, ferendolo gravemente all’addome e al braccio. Uno dei fendenti avrebbe causato anche un infarto epatico. Per fortuna il 43enne sarebbe riuscito a difendersi frapponendo il braccio e una borsa alla lama, limitando così le conseguenze dell’aggressione. Il coltello, con la lama lunga nove centimentri di tipo “pattadese” era stato poi sequestrato.

Il processo

Dopo la richiesta di giudizio immediato del sostituto procuratore Nicola Giua Marassi, l’imputato – difeso dall’avvocato Riccardo Floris – è comparso davanti al giudice per le udienze preliminari Giorgio Altieri. Qui il difensore ha formulato richiesta di rito abbreviato, così da ottenere lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Stando alle poche notizie filtrate dalla camera di consiglio, il 21enne non avrebbe mostrato segni di pentimento per l’aggressione, tanto che il pubblico ministero ha sollecitato una condanna che sfiorava i nove anni di carcere.

L’aggressione

Il tentato omicidio era avvenuto in via Cavour, nel quartiere Marina. Filippo Virdis, all’epoca ventenne, aveva accoltellato il bengalese per futili motivi, fuggendo subito prima dell’arrivo delle pattuglie del 112. Iniziata la caccia all’uomo da parte dei carabinieri, il giovane si era poi costituito spontaneamente presentandosi col proprio avvocato nella caserma di Villanova. Qui agli investigatori aveva consegnato la “pattadese” usata per ferire il rivale. Al termine degli accertamenti, il pm aveva ordinato l’arresto e il trasferimento nel carcere di Uta. La vittima, invece, era stata portata d’urgenza al pronto soccorso e ricoverata all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari con una prognosi rimane riservata. Alle fine le lesioni riscontrate avevano superato i 40 giorni, ma per fortuna i medici erano riusciti a salvarlo

La condanna

Ieri mattina il giudice Altieri ha pronunciato la sentenza. Filippo Virdis è stato condannato a 7 anni di carcere. Solo quando saranno depositate le motivazioni la difesa potrà presentare ricorso in appello.

