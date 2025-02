Pugnalato un 15enne, asportata la milza Caccia agli aggressori 

ROMA. Avvicinato per strada a Ponte Testaccio e accoltellato più volte all’addome durante un tentativo di rapina. È caccia ai responsabili del ferimento di un quindicenne avvenuto domenica sera, la Procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e rapina e ha affidato le indagini alla polizia. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori il ragazzo è stato avvicinato sul ponte e subito dopo, probabilmente a causa di una sua reazione inaspettata, è scattata l’aggressione. A quel punto il ragazzo, con i vestiti sporchi di sangue, è scappato per diversi metri fino a piazza Flavio Biondo, dove ha dato l’allarme alla madre. Qualcuno vedendolo si è avvicinato in suo aiuto. «Erano due uomini stranieri, probabilmente nordafricani», avrebbe detto ai soccorritori prima della corsa in ambulanza verso il vicino ospedale San Camillo. E ora gli investigatori della Squadra mobile sono al lavoro per dare un nome e un volto ai responsabili, stanno vagliando le immagini delle telecamere della zona e stanno raccogliendo anche testimonianze di chi si trovava nella zona a ridosso della stazione ferroviaria Trastevere e potrebbe aver visto qualcosa. Non appena le sue condizioni lo consentiranno, forse già oggi, gli agenti ascolteranno il 15enne, ricoverato al San Camillo dove nella notte è stato operato. A causa delle ferite estese ha subito la totale asportazione della milza, ma ora è stabile. I medici si dicono «soddisfatti delle sue condizioni attuali, regolari rispetto all’intervento che ha subito», che è durato circa due ore, e contano «di rimetterlo in piedi già domani mattina». Dal suo racconto potrebbero arrivare elementi utili. Al momento dell’aggressione il 15enne era da solo. I genitori hanno spiegato che era uscito per vedere la partita della Roma e poi li ha contattati spiegando di essere stato aggredito. A quel punto si sono precipitati sul posto e lo hanno seguito in ospedale.

RIPRODUZIONE RISERVATA