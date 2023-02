Pugnalato e gettato sotto il ponte  Tre fermi per “omicidio mafioso”  

TARANTO. Lo hanno ammazzato con modalità mafiose e gettato in una scarpata: la squadra mobile ha fermato tre giovani per l’omicidio di Natale Naser Bahtijari, 21enne rom di origine bosniaca residente a Lecce, il cui corpo straziato dalle coltellate è stato trovato la mattina del 23 febbraio sotto un cavalcavia a Manduria. I tre, ritenuti dagli inquirenti vicini a una frangia della sacra corona unita, sono il 19enne Vincenzo Antonio D’Amicis e i 22enni Simone Dinoi e Domenico D’Oria Palma. La vittima avrebbe dovuto riscuotere da D’Amicis il prezzo di 100 grammi di cocaina, ma il delitto sarebbe nato per punire un gesto intimidatorio di Bahtijari contro la madre e il nonno di D’Amicis.

Il giovane, questa è la ricostruzione degli investigatori, fu aggredito e pugnalato in un bar del centro storico senza che nessuno chiamasse la polizia. Poi fu caricato in auto e gli fu fatto credere che sarebbe stato trasportato in ospedale, ma Bahtijari fu condotto in periferia, pugnalato ancora e gettato oltre il guardrail, per poi tornare a bruciarlo. Ma quando Di Noi e D'Oria raggiunsero nuovamente il viadotto non trovarono il corpo, che rotolare lungo la scarpata era rimasto impigliato in un arbusto.

