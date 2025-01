Pugnalato dal compagno di scuola 

Roma. La lite a scuola e, poco dopo, l’aggressione per strada a coltellate. Uno studente di 17 anni di origini filippine è stato ferito al collo nel primo pomeriggio di ieri in piazza Testaccio. Stava ritornando a casa, intorno alle 14, quando è stato raggiunto da una coltellata al collo: soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi momento riservata. I medici ieri erano comunque fiduciosi e il giovanissimo non appariva in pericolo di vita.

La ricostruzione

I genitori sono accorsi al San Camillo appena hanno saputo quello che era successo, mentre sul luogo dell’aggressione è intervenuta la polizia, che indaga ora per far luce sulla dinamica e stabilire le responsabilità. Secondo una primissima ricostruzione tutto è nato da un diverbio a scuola con un altro ragazzo, di origini egiziane, che poi ha chiamato un suo amico per avere rinforzi. Resta da stabilire con certezza quanti siano coinvolti nell’aggressione e il ruolo di ognuno, ma ieri sembrava che a colpire lo studente sia stato proprio il ragazzino con cui aveva litigato poco prima a scuola. Restano da accertare i motivi della discussione passata poi drammaticamente alle vie di fatto.

Le telecamere

Gli investigatori cercano di ricostruire nei dettagli l’accaduto e analizzeranno li video delle telecamere, che potrebbero aver ripreso gli istanti in cui i ragazzi si sono incrociati e quelli in cui la vittima è stata ferita. Saranno sentiti testimoni per capire se si sia trattato di una lite a due o se siano intervenuti altri coetanei. E si cerca la lama con cui il diciassettenne è stato colpito. Appena le sue condizioni lo consentiranno potrebbe essere sentito dalla polizia per ricostruire la natura della lite e le fasi dell’aggressione. Sui social il vicepremier Matteo Salvini denuncia: «Coltello facile nelle tasche di troppi ragazzini e una violenza minorile che ha raggiunto livelli allarmanti». E poi: «Sì a più forze dell’ordine, più formazione scolastica e più opportunità per i giovani - come stiamo facendo - ma a casa di questi ragazzi non ci sono dei genitori? Possibile che queste mamme e questi papà non si accorgano di niente?».

