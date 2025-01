Pugnalato dal branco, gli indagati ora sono 6 Maati, l’ira della madre 

Firenze. Salgono a sei gli indagati per l’omicidio del 17enne Maati Moubakir, ucciso il 29 dicembre a Campi Bisenzio dopo una notte alla discoteca Glass Globe. Gli indagati, che per i Pm hanno agito per futili motivi e con crudeltà, aggravanti che in un processo fanno lievitare le condanne, hanno fra i 18 e i 22 anni. Cinque sono italiani di seconda generazione, il più giovane è di una famiglia del posto. Sono tutti accusati di omicidio volontario.

Mentre le indagini proseguono, la procura rende una ricostruzione drammatica dell'assassinio. Quella domenica, intorno alle 6, i ragazzi rincorsero Maati fino a via Tintori, lo picchiarono con mazze e calci, quindi lo accoltellarono alla schiena mentre scappava. Ma non bastava: lo tirarono giù di peso dal bus numero 30, dove era quasi salito prima che si chiudessero le porte. E quando era ormai stremato, lo pugnalarono al torace. La morte fu immediata. «Mi piacerebbe sapere come stanno i genitori di quei giovani che hanno ammazzato mio figlio», ha commentato la madre Silvia Baragatti, sconvolta nel leggere insieme al padre di Maati, Farid Moubakir, l’atto dove compare la prima ricostruzione dell’assassinio di loro figlio. «Io come sto? - ha aggiunto - Come una madre che ha perso un figlio». In vista dell’autopsia - oggi alle 10 a Careggi - la Procura ha notificato l’avviso di garanzia allargando a sei gli indagati. Ieri i carabinieri hanno perquisito la casa del 18enne: non sarebbero stati trovati coltelli compatibili con l’omicidio ma gli sono stati sequestrati il cellulare e un casco. Il giovanissimo avrebbe ammesso di aver bloccato Mati mentre saliva sul bus e di averlo accoltellato, ma il suo difensore Francesco Tesi è scettico: «Sono dichiarazioni inutilizzabili in un processo, fatte con gli investigatori senza l’assistenza di un legale. È il più giovane del gruppo, voglio avere il modo di farmi confermare bene da lui cosa abbia detto e se dai carabinieri ci è andato spontaneamente o se convinto da qualcuno».

RIPRODUZIONE RISERVATA