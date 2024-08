Pugnalato da un 13enne Aveva messo un like alla sua ex fidanzatina 

GENOVA. Giovedì notte a Sori, quattromila anime alle porte di Genova, un ragazzino di 13 anni ha accoltellato un amico di un anno più grande dietro al campetto della parrocchia dopo averci litigato via social e poi al telefono: ha voluto punirlo per aver messo un “like” alla foto della sua ex fidanzatina.

Secondo le testimonianze dopo la lite il ragazzino ha estratto dalla tasca un coltello e lo ha piantato nell’addome del quattordicenne, poi lo ha ferito ancora a una coscia e al costato, in questi casi di striscio. Poi è fuggito, poco dopo si è fermato in un bar, ha chiesto della carta per pulirsi il viso da qualche schizzo di sangue ed è corso verso la stazione. Poco dopo dietro il campetto (realizzato dal Comune su indicazione del Consiglio dei Ragazzi del paese) sono arrivati i carabinieri e i sanitari che hanno soccorso il quattordicenne, che urlava e si teneva le mani sull’addome sanguinante: è stato caricato sull’ambulanza della Croce rossa, stabilizzato e portato al Policlinico San Martino, dove è stato operato e ricoverato. I medici che gli hanno suturato le ferite hanno recuperato la punta del coltello, rimasta in una delle lesioni. Non è mai stato in pericolo di vita ma lo choc è stato grande.

I carabinieri, appresa dai testimoni l’identità dell’aggressore, lo hanno raggiunto mentre andava alla stazione: è stato lui a spiegare che quello che era successo era dovuto a un “like” di troppo. I militari, sbalorditi, hanno chiamato la madre del ragazzino, che avendo solo 13 anni non è imputabile e quindi è stato riaffidato ai genitori. Quelli del quattordicenne, intanto, dopo che sono stati informati dell’aggressione sono volati in ospedale dal figlio, dove i medici li hanno rassicurati sulle condizioni di salute dell’adolescente.

