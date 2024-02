Pugnalata in strada dall’ex marito 

Ha aspettato in auto che la moglie uscisse dal lavoro. Poi quando l’ha vista arrivare le è andato incontro, l’ha uccisa a coltellate e ha chiamato i carabinieri per avvertirli del delitto. C’è ancora un femminicidio, l’ennesimo, a macchiare le cronache italiane. I fatti sono accaduti a metà pomeriggio di ieri a a Fornaci di Barga, frazione del comune di Barga (Lucca). La vittima si chiamava Maria Ferreira ed era di origine sudamericana. Vittorio Pescaglini, 56, era il suo compagno ma secondo gli elementi raccolti dai carabinieri la coppia si stava separando dopo una relazione di circa vent’anni. Come riferiva ieri la versione digitale del Corriere della Sera, Maria Ferreira aveva già lasciato la casa di Pescaglini ed era stata sistemata in un hotel dai servizi sociali.

La fuga inutile

Purtroppo la precauzione non è stata sufficiente a salvarle la vita: Pescaglini le ha teso un agguato senza neppure preoccuparsi dei passanti che lo hanno visto uscire dalla sua Fiat Punto senza spegnere i fari, affrontare arma in pugno la donna che aveva appena staccato dal lavoro e ucciderla. Il delitto però non è avvenuto immediatamente: Maria Ferreira ha cercato disperatamente di mettersi al riparo dall’assalto dandosi alla fuga, ma l’uomo l’ha raggiunta e ha continuato a pugnalarla finché non è morta. Molti i testimoni dell’aggressione, che comunque lui per primo ha segnalato alle forze dell’ordine per poi aspettare che i militari arrivassero per arrestarlo. Oltre alle forze dell’ordine è subito intervenuta una ambulanza ed è stato attivato anche l’elisoccorso, ma inutilmente.

«Non è tollerabile»

La sindaca di Barga Caterina Campani ha espresso «sgomento, rabbia, tristezza e incredulità per l’ennesimo femminicidio. Un’altra donna uccisa dall’ex marito. Ancora una volta, medesima tragedia, stessa dinamica. Noi continueremo a fare la nostra parte, con le associazioni, con le scuole, con i cittadini tutti, ogni giorno, e ancora e ancora. Ma certo questo impegno deve diventare comune, deve riguardare ogni giorno, tutti i giorni, tutti i livelli istituzionali e sociali del nostro paese, ci vuole un impegno fortissimo da parte del governo, ci vuole un ulteriore cambio di passo perché tutto questo non è più accettabile. Morire così non è più accettabile. Essere uccise per mano di un uomo non è più tollerabile».

