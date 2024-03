Pugnalata davanti alla bambina 

Roma. Un’unica coltellata, all’addome, non ha lasciato scampo a una giovane donna di 37 anni. Quando i soccorritori sono entrati in casa, sabato, hanno trovato Li Xuemei distesa sul letto in una pozza di sangue. Nell’appartamento c’era anche la figlia di cinque anni, del marito nessuna traccia. In nottata però l’uomo è stato individuato in strada e arrestato dalla polizia.

L’inseguimento

L’ennesimo femminicidio si è consumato in un appartamento alla periferia di Roma. Poco dopo le 23 un vicino della coppia, sentendo le urla, ha contattato il numero d’emergenza 112. Ma una volta in via Livilla, al Quadraro, i soccorritori hanno trovato la donna ormai morta. La polizia ha preso in custodia la figlia e si è lanciata alla ricerca del marito, il 36enne Yu Yang, anche lui cinese. Lo hanno individuato e bloccato in via dei Consoli, a poche centinaia di metri di distanza da casa. Secondo gli investigatori ha colpito Li Xuemei al culmine di una lite. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero averlo ripreso mentre si allontanava dallo stabile dopo il delitto.

«Litigavano spesso»

Restano da chiarire i motivi alla base della lite. In casa i poliziotti hanno trovato e sequestrato il coltello da cucina usato per il delitto. In casa sabato sera c’erano anche due inquiline, entrambe studentesse cinesi, che in quel momento si trovavano nelle loro stanze e quando hanno capito cosa stava accadendo si sono precipitate per le scale chiedendo aiuto. «Ultimamente litigavano spesso - ha riferito ieri un vicino – Ieri sera abbiamo sentito le grida di una donna provenire dall’appartamento e poi un forte trambusto.

Il delitto di Taurisano

La morte di Li Xuemei avviene ad appena qualche ora dal femminicidio in Salento di una mamma di quattro figli, uno 12enne. Aneta Danelczyk è stata uccisa a coltellate dal marito, che ha anche ferito una vicina intervenuta in aiuto della donna. Albano Galati, 57enne di Taurisano, dopo l’omicidio si è costituito in commissariato. Poi ha accusato un malore e perso i sensi. Ai pm ha poi detto di non ricordare nulla, neanche perché fosse lì in quel momento. Ora sarà il Comune di Taurisano a prendersi cura dei quattro figli a partire dal 12enne, che era in casa al momento del femminicidio, anche se in un’altra stanza. «Saremo vicini concretamente a loro per tutto ciò che occorre», ha detto la vicesindaca Sonia Santoro.

