Pugnala quattro passanti Il maresciallo gli dà l’alt, poi gli spara e lo uccide 

RIMINI. Ha accoltellato quattro persone urlando frasi in arabo prima di scagliarsi contro i carabinieri. La notte di Capodanno a Villa Verucchio un ragazzo egiziano di 23 anni ha seminato il panico prima di essere ucciso dal comandante della stazione dei carabinieri. ora indagato per eccesso di difesa. «Un atto dovuto - dice la procuratrice capo Elisabetta Melotti - che darà anche la possibilità al comandante di nominare un difensore e un perito per seguire l’autopsia».

Il giovane era entrato in Italia nel 2022 come rifugiato: affidato ad una coop sociale, aveva un sussidio ed era in attesa di occupazione. La sera del 31 aveva in tasca un Corano e una misbahah, la corona per la preghiera. Non aveva precedenti, in casa sono stati trovati dei farmaci psicotropi ma non si sa se fossero suoi. Prima di essere ucciso ha detto qualcosa in arabo: gli investigatori tradurranno l’audio del filmato di una telecamera. La prima aggressione alle 22.15, quando ha pugnalato cinque volte tra schiena e volto un 18enne a un distributore di sigarette. Poi è scomparso ma verso le 23 è tornato in zona, dove si erano radunati gli amici del ferito, e ha accoltellato un altro ragazzo. Poi ha aggredito una coppia di turisti romani 60enni. L’uomo, ferito più gravemente, non è in pericolo di vita. I carabinieri si sono mossi intorno alle 23 con due pattuglie. L’aggressore è stato intercettato intorno alle 23,30 da quella del comandante, Luciano Masini, che ha intimato più volte l’alt al ragazzo, inutilmente, e ha sparato undici colpi a terra. Il dodicesimo ha centrato al torace il 23enne.

