Novara
15 ottobre 2025 alle 00:22

Pugnala il padre  che dormiva: 24enne in cella, l’uomo si salva 

NOVARA. Tenta di assassinare a coltellate il padre addormentato, ma che però riesce a fuggire e corre in ospedale. Il figlio viene arrestato dai carabinieri. Domenica notte al pronto soccorso dell’ospedale di Borgomanero è arrivato un uomo con gravi ferite da arma da taglio. I carabinieri, allertati dai medici, hanno identificato la vittima, sottoposta a cure urgenti in condizioni molto gravi, con lesioni profonde e potenzialmente letali al volto, al collo e alle mani. La convivente del ferito ha raccontato agli investigatori che durante la notte il figlio si era improvvisamente svegliato e aveva accoltellato il padre, che dormiva sul divano del soggiorno. I carabinieri di Arona, con i colleghi di Borgomanero e Romagnano Sesia, si sono recati nell’abitazione di Grignasco cercando il giovane, che non era in casa. Il 24enne è stato poi individuato e bloccato mentre tentava di fare rientro in casa, uscendo da un bosco sul retro dell’abitazione. Successivamente è stato rinvenuto e sequestrato il coltello usato per l’aggressione, ancora sporco di sangue. Il giovane, trovato in possesso anche di una piccola quantità di hashish, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e portato nel carcere di Novara.

