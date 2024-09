Pugnala i genitori e tenta di uccidersi 

Macerata. Accoltella i genitori e poi tenta di uccidersi ferendosi alla gola. Forse una lite col padre e la madre o altri motivi legati a problemi in famiglia sono alla base dell’aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di ieri in un'abitazione nel piccolo Comune di Gagliole, poco più di 500 abitanti. A ferire i genitori è stato un 23enne, che poi ha rivolto il coltello contro di sé lesionandosi la trachea. Ora lui e il padre, ex carabiniere di 65 anni, sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Torrette. La donna, sui 60 anni, ha subito lesioni più lievi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire nei dettagli la dinamica dell’aggressione e il movente. La madre sarebbe stata raggiunta da una sola coltellata, mentre al padre il ragazzo sono stati inferti più fendenti che lo hanno raggiunto al torace e all’addome. Elitrasportato in ospedale, ieri sera l’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il figlio, in un primo momento trasportato all’ospedale di Camerino, si trova ora nella stessa struttura. Secondo le prime testimonianze il 23enne non aveva mai avuto comportamenti tali da potere fare ipotizzare un’aggressione del genere. L’area intorno all’abitazione è stata transennata, per permettere ai carabinieri di esaminare la scena del tentato omicidio.

RIPRODUZIONE RISERVATA