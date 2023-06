Pugnala i bimbi nei passeggini 

Annecy. Pugnala i bambini di 2 anni, scansando le mamme che tentano di proteggerli nel parco giochi e scagliandosi contro i nonni. Orrore puro in una mattina di inizio giugno, in uno dei video girati dai presenti ed opportunamente tagliati dalle tv prima di mandarli in onda si vede la prima mamma che esce correndo dal recinto del parco giochi. Sembra impazzita, grida «via, via, andate via, c’è uno che uccide tutti!». Si odono pianti, grida di bambini, di genitori, di nonni. Tutto per quattro interminabili minuti.

Asilo politico negato

Abdalmasih Hanoun da un mese andava ogni giorno al Jardin de l’Europe, sulle rive del lago d’Annecy, e sedeva sulla stessa panchina. Anche in questi ultimi quattro giorni, dopo che la Francia gli aveva respinto la richiesta di asilo che negli anni passati gli era stata concessa da Svezia, Italia e Svizzera. Ieri l’aggressione choc. In un video si vede correre il 31enne. Ha un coltello in mano. Punta ai passeggini con i bambini, tutti fra i 2 e i 3 anni. Affonda i colpi sui primi due, due cuginetti di 2 e 3 anni. Poi tocca a un olandese di 22 mesi e a una bimba inglese di 3 anni. Quando una mamma si frappone la scansa e infierisce sul bambino. Sono gravi, tutti e quattro i piccoli, due sono stati portati a Ginevra e a Grenoble. Il piccolo olandese «lotta fra la vita e la morte», dicono i medici. Un adulto è rimasto ferito in modo lieve. Un altro, assurto a eroe sui media francesi, appare nei video con uno zaino mentre insegue Abdalmasih. Poi i poliziotti bloccano a terra l’assalitore e il generoso inseguitore resta ferito gravemente da un proiettile sparato dagli agenti, che colpisce soltanto di striscio l’aggressore.

«Non è terrorismo»

Il caso non è stato affidato all’antiterrorismo perché «non ci sono elementi» in questa direzione, ha ripetuto la procuratrice di Annecy. L’uomo, che si proclama «cristiano d’Oriente», aveva con sé un libro di preghiere cristiane e quando si è scagliato contro le piccole vittime ha alzato con una mano il crocifisso gridando in inglese per almeno due volte “Nel nome di Gesù Cristo”. Era arrivato regolarmente da otto mesi, dopo essersi separato dalla compagna, con la quale aveva avuto 3 anni fa una bambina. Abitavano in Svezia, dove la donna vive tuttora, mentre Abdalmasih aveva lasciato il Paese che gli aveva concesso l’asilo politico ma non la nazionalità, chiesta dal 2017 a più riprese.

