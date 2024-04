Puglia, nuovo strappo del M5S 

Troppe indagini, troppe ombre: il M5S esce dalla giunta regionale della Puglia. Giuseppe Conte dà l’annuncio in conferenza stampa a Bari: «Stiamo leggendo pagine di politica che sono anche di cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi. Non combattiamo solo Meloni e soci, non facciamo sconti nemmeno a chi è nel nostro campo. Rinunciamo al nostro ruolo di governo, rimettiamo tutte le deleghe», e in questo modo «ci assumiamo la responsabilità di contribuire alla disinfestazione e all’opera di pulizia nel mondo politico».

L’inchiesta

A far vacillare la permanenza del M5 in giunta era stata l’inchiesta sul voto di scambio che ha coinvolto Anita Maurodinoia, in giunta con Michele Emiliano (e che poi si è dimessa). Un’altra spinta l’ha data, nelle scorse ore, l’arresto per corruzione di Alfonso Pisicchio, assessore di Emiliano nella scorso mandato. Il caso Puglia si abbatte sulle prove di alleanza fra Pd e M5S. Anche perché Conte non ha risparmiato frecciate: «Non abbiamo mai imbarcato acchiappavoti, abbiamo anche noi la lista di capibastone con pacchetti precostituiti di voti che ci hanno offerto dappertutto e abbiamo sempre rifiutato».

Spiragli sulle comunali

«A cavalcare la tigre ci si rimane sopra - replica il deputato dem Andrea Orlando - Il M5S ha subito il più grande fenomeno trasformistico nella scorsa legislatura da quando esiste il Parlamento». E la sua collega Paola De Micheli: «Conte non si deve permettere di parlare così del Pd». Il terremoto in Regione ha scosso anche Bari dove, come sindaco, per il centrosinistra sono in campo Michele Laforgia, a cui Conte ha ribadito il sostegno, e Vito Leccese, appoggiato dal Pd. Nelle ultime ore nel Pd si è aperta una crepa: «Si possono trovare le condizioni per una convergenza unitaria su Laforgia», dicono la presidente del Pd Bari, Titti De Simone, e altri quattro esponenti dem.

«Incontro cordiale»

Dopo la conferenza stampa, Conte è andato da Emiliano per presentargli il Patto «per il rafforzamento dei presidi di legalità, trasparenza e correttezza amministrativa». Un incontro «disteso e cordiale», per Emiliano. Anche perché, aveva detto Conte, «non disconosciamo le ragioni politiche che ci hanno indotto a fare la scelta di entrare in giunta e non disconosciamo il lavoro che è stato fatto». Il vademecum prevede l’istituzione di un assessorato alla legalità, e nel Pd c’è chi sospetta: «Escono per rientrare col rimpasto e la delega alla legalità».

