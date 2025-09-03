VaiOnline
Regionali.
04 settembre 2025 alle 00:16

Puglia, è alta tensione sul veto a Vendola Patto Pd-Avs a rischio 

L’anno scorso la festa nazionale di Avs fu quella del “patto della birra”: un brindisi davanti ai fotografi fra i padroni di casa Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5S Giuseppe Conte e il leader di Più Europa Riccardo Magi. Ma stavolta sul palco della festa di Avs un po’ di freddo si percepisce. In Puglia il candidato in pectore alla guida della Regione Antonio Decaro (Pd) ha posto il veto sulla corsa di Nichi Vendola, di Avs, per il consiglio regionale. Vendola non intende fare passi indietro e Fratoianni non trova «una sola ragione politica per cui dovrebbe» e ricorda che «Avs è un formidabile alleato, dà uno straordinario contributo». Sono ore di frenetiche trattative. Perché l’intenzione era risolvere il caso Puglia entro domani, quando Schlein e Decaro saranno insieme alla festa regionale dell'Unità della Puglia, a Bisceglie. A questo punto, il cerino è in mano a Vendola e a Decaro. E una rottura non è esclusa.

Quanto al centrodestra, non è imminente il momento della verità. Matteo Salvini si aspetta per «la prossima settimana» un vertice con gli altri leader che si annuncia cruciale, perché il Veneto - con la successione al governatore Luca Zaia - è il tassello centrale del puzzle su cui da mesi la coalizione si confronta. Qui «il simbolo della Lega sicuramente ci sarà, le liste sono pronte. Il nome del candidato governatore spero arrivi il prima possibile. Zaia è un valore aggiunto per la Lega e per il Veneto in generale», ha ribadito Salvini, confermando che sarebbe ideale avere il governatore uscente nella lista leghista. L’altra ipotesi a cui Zaia ragiona da tempo è quella di presentare una lista civica con il suo nome, soluzione però su cui nel centrodestra è praticamente unanime la contrarietà. Sullo sfondo prosegue il braccio di ferro fra la Lega (che schiererebbe Alberto Stefani) e FdI (Raffaele Speranzon il più quotato).

