Puglia, Conte gela ancora i dem 

Ore febbrili in Puglia, fino a qualche giorno fa laboratorio del campo largo tra Pd e M5s, disgregato dalle inchieste sul voto di scambio che hanno coinvolto esponenti del centrosinistra al comune di Bari e in Regione. Gli (ex) alleati sono alle prese con la scelta del candidato sindaco a Bari e con il rimpasto della giunta Emiliano, dalla cui maggioranza sono usciti i pentastellati che ora chiedono un «patto per la legalità» per «prevenire malaffare e infiltrazioni».

Come candidati sindaco sono in campo Vito Leccese, sostenuto dal Pd, e Michele Laforgia, supportato da M5S e Sinistra italiana. Per rimettere insieme la coalizione, mentre il centrodestra unito schiera il 36enne leghista Fabio Romito, l’ex governatore pugliese Nichi Vendola (Si) ha corteggiato il 78enne Nicola Colaianni, ex professore universitario, magistrato e parlamentare, che sarebbe «orientato ad accettare». Ma il leader del M5S Giuseppe Conte frena: «Non abbiamo ragione per accantonare la candidatura di Michele Laforgia ma vedremo quello che succederà». E ripete che a Bari serve «un segnale forte di rinnovamento».

Il Viminale

Laforgia e Leccese avrebbero dovuto sfidarsi alle primarie il 7 aprile ma nei giorni precedenti ci sono stati 130 arresti per voto di scambio politico-mafioso alle elezioni del 2019. Tra i coinvolti l’ex consigliera comunale di maggioranza Carmen Lorusso e suo marito Giacomo Olivieri, e l’inchiesta ha portato alle dimissioni dell’assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia (ex Pd), indagata per corruzione elettorale insieme a suo marito, che è stato arrestato.

Da qui la decisione del M5S di sfilarsi. Nei giorni scorsi, poi, si è aggiunta l’indagine che ha fatto finire ai domiciliari per corruzione un ex assessore della giunta Emiliano, Alfonso Pisicchio, arrestato con suo fratello Enzo. Ora sul nome di Colaianni non si sbilanciano né Leccese né Laforgia, che però precisa: se non si arriva a una soluzione politica condivisa «io e quelli che mi sostengono restiamo in campo». E mentre i partiti fanno le loro manovre, resta alta l’attenzione sulla commissione inviata dal Viminale: se dovesse sciogliere il consiglio comunale di Bari per infiltrazioni mafiose, il voto sarebbe rinviato.

RIPRODUZIONE RISERVATA