Puggioni già in Municipio: due settimane per la Giunta 

Subito al lavoro: Antonello Puggioni ha mantenuto gli impegni presi alla vigilia e giusto il tempo di chiudere il sipario ai festeggiamenti che ieri mattina era già in Comune a Calasetta.

Ha voluto incontrare tutti i dipendenti comunali in una riunione che è andata avanti per 90 minuti. Ora gli interrogativi si concentrano sulla Giunta. Manuale Cencelli o altri metodi di scelta? «Nella mia squadra hanno tutti un ruolo alla pari - dice Puggioni - anche i non eletti avranno un ruolo. Per la Giunta, tutti sanno che sceglierò seguendo un criterio tutto mio che non significa attribuire più importanza, bensì lavoro da fare, di certo con la collaborazione degli altri». Si è preso due settimane per sciogliere le riserve e convocare il Consiglio, per l’insediamento ma anche per approvare inderogabili scadenze di natura economico finanziarie. «In quell’occasione comunicherò i nomi degli assessori e le deleghe». Nel dubbio parte quindi il toto Giunta. Potrebbe assegnare il ruolo di vice sindaco a Maria Laura Corona, unica donna eletta nella maggioranza, a meno che si basi sui voti e sull’età e quindi la scelta andrebbe su Peppino Cincotti, magari con delega all’Ambiente o ai Lavori pubblici. Fabrizio Schirru secondo tra i più votati di “Rinascita Calasettana” potrebbe andare all’Urbanistica. Anche Luigi Biggio, tra i più votati, potrebbe far parte dell’esecutivo comunale. Primo passo importante stamattina, la firma dei decreti di nomina dei responsabili dei diversi settori in Municipio.

