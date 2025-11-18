Puggioni: «Con i pescatori contro l’invasione eolica» 

Il sindaco di Calasetta, Antonello Puggioni, scende in campo a fianco dei pescatori dell’isola, protagonisti nei giorni scorsi di una nuova ondata di proteste contro la proroga del fermo biologico e contro i progetti di eolico offshore previsti nelle acque attorno alla Sardegna. Una mobilitazione spontanea, nata dopo la decisione, arrivata “nel giro di 24 ore”, di estendere lo stop alla pesca sino al 30 novembre, misura che secondo il primo cittadino «mette in ginocchio un settore primario della nostra economia». Puggioni non usa mezzi termini: sull’eolico in mare si dice «assolutamente contrario, senza se e senza ma», denunciando i rischi di nuove interdizioni alla navigazione e all’attività di pesca. «Non si può far morire una categoria - ha detto il sindaco - privandola del lavoro e, con l’arrivo delle pale eoliche, anche dello spazio in cui svolgerlo». Il sindaco parla di «disegni calati dall’alto» che colpiscono una comunità già provata e richiama istituzioni regionali e parlamentari a una maggiore assunzione di responsabilità. Un appello diretto va alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessore all’Agricoltura e pesca. «Ricordatevi della vostra gente non solo nei momenti del voto - ha detto Antonello Puggioni - servono risposte concrete, non le solite chiacchiere». Il sindaco ha annunciato la propria disponibilità a sostenere ogni iniziativa dei pescatori calasettani, denunciando una mancata programmazione regionale e la scarsa capacità di far valere in Europa le specificità della marineria sarda.

