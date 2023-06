Puddu, un vino speciale per celebrare i primi 30 anni 

La famiglia Puddu di Oliena festeggia i suoi primi trent’anni in bottiglia con un’etichetta speciale dedicata al territorio: Oliena Nepente DOC 2022.

Era il 1975 quando Giovanni Puddu dava il via all’impianto di 30 ettari di Cannonau, accorpando 60 ettari di terra ai piedi del Corrasi. Alle vigne dopo pochi anni si aggiunsero i maiali prima e poi una importante produzione di salumi. Oggi l’azienda è guidata dai figli del Fondatore: Nina, che guida anche l’Associazione delle Donne del Vino Sarde, insieme ai fratelli Francesco e Paolo.

Con l’avvinarsi della ricorrenza del primo vino imbottigliato dall’azienda, i fratelli Puddu hanno lavorato insieme all’enologo Piero Cella su un vino che sapesse rappresentare al meglio la freschezza di questa sottozona storica del Cannonau. Durante la presentazione lo chef olianese Salvatore Ticca, trapiantato da alcuni anni a Parigi con il suo ristorante Shardana, ha accompagnato i vini dell’azienda con un percorso di cucina sarda con uno sguardo internazionale.

Dice Francesco Puddu: «È un’occasione per festeggiare i trent’anni della nostra prima bottiglia e lo facciamo con un vino nuovo che cerca di rappresentare al meglio il nostro territorio, di cui assume proprio il nome: Oliena, un vino fresco, frutto di un singolo vigneto che rappresenta al meglio l’identità del vitigno». Nina Puddu aggiunge: «Presentiamo anche il nostro progetto di ospitalità in cantina, un’offerta enoturistica strutturata e aperta tutto l’anno per accogliere turisti e appassionati di Nepente».