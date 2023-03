Puddu, le seducenti sirene della terza via  

Puddu si sente sempre grillino. Ma è fuori dal M5s: assolto due anni fa con formula piena dall’accusa di abuso d’ufficio che ne aveva fermato la carriera politica nel momento di maggior slancio (cinque anni fa, dopo la condanna in primo grado, rinunciò alla corsa alla presidenza della Regione), non ha trovato un comitato di bentornato nel Movimento, nel frattempo entrato in una «nuova fase». Gli ex compagni lo accusano di aver intrapreso un percorso diverso: «Non ho tempo per queste polemiche sterili, anche perché potrei dire lo stesso di loro. Preferisco parlare del programma per la città». Due giorni fa il suo nome è stato pronunciato a Villa Devoto, al tavolo che ha riunito big (da Solinas in giù) e rappresentanti locali del centrodestra: «Spero che il mio nome sia stato fatto per una questione di stima e considerazione personale. Tuttavia, al di là degli schieramenti, è vero che da tempo ho intrapreso un confronto, utile e costruttivo, con alcune persone che hanno come stella polare l’interesse collettivo». Da qui a immaginarselo candidato a sindaco del centrodestra ce ne passa: «Condividere un’esperienza amministrativa con chi mette al centro interessi di partito anziché quelli della città sarebbe una lenta agonia».

Da un lato il campo progressista, M5s e Pd, che ha già scelto il candidato: l’ex assessore grillino Diego Corrias. Dall’altro il centrodestra, dove gli aspiranti candidati sono tre (il sardista Gigi Garau, Massimo Carboni di Fratelli d’Italia e l’Udc Matteo Venturelli) e cerca l’accordo. Poi, terzo incomodo, c’è Mario Puddu. Il primo pentastellato eletto sindaco nell’Isola (2013) conferma quanto annunciato più di due mesi fa: «Sto lavorando alla costruzione di un progetto civico che vada oltre gli schieramenti tradizionali, guardando alla qualità delle persone più che all’ideologia», dice. Un lavorìo nemmeno troppo sotterraneo che potrebbe attirare alleati e compagni di strada, rosicchiandoli da uno schieramento e dall’altro. E, nel caso? «La mia intenzione sarebbe di candidarmi ma, per farlo, devono esserci le condizioni. Vediamo se andranno in porto i ragionamenti che stiamo facendo».

Il big senza partito

Puddu si sente sempre grillino. Ma è fuori dal M5s: assolto due anni fa con formula piena dall’accusa di abuso d’ufficio che ne aveva fermato la carriera politica nel momento di maggior slancio (cinque anni fa, dopo la condanna in primo grado, rinunciò alla corsa alla presidenza della Regione), non ha trovato un comitato di bentornato nel Movimento, nel frattempo entrato in una «nuova fase». Gli ex compagni lo accusano di aver intrapreso un percorso diverso: «Non ho tempo per queste polemiche sterili, anche perché potrei dire lo stesso di loro. Preferisco parlare del programma per la città». Due giorni fa il suo nome è stato pronunciato a Villa Devoto, al tavolo che ha riunito big (da Solinas in giù) e rappresentanti locali del centrodestra: «Spero che il mio nome sia stato fatto per una questione di stima e considerazione personale. Tuttavia, al di là degli schieramenti, è vero che da tempo ho intrapreso un confronto, utile e costruttivo, con alcune persone che hanno come stella polare l’interesse collettivo». Da qui a immaginarselo candidato a sindaco del centrodestra ce ne passa: «Condividere un’esperienza amministrativa con chi mette al centro interessi di partito anziché quelli della città sarebbe una lenta agonia».

Guarda al centrodestra? «Guardiamo a chi la pensa come noi». Nomi? Manco a parlarne. C’è chi sussurra: Venturelli. Che però al momento non parla con i giornalisti.

Dissensi democratici

Nel campo progressista le aree “scalabili” sono almeno due: da una parte certi militanti cinquestelle che potrebbero seguire Puddu anziché le indicazioni del Movimento, dall’altra un’ala del Pd che va per conto suo. Com’era già successo alle scorse amministrative del ‘19, i democratici asseminesi sono spaccati. Dei quattro circoli cittadini uno è in disaccordo con la linea del segretario Antonio Caddeo: è quello intitolato a Velio Spano e guidato da Simone Rivano, che quattro anni fa diede vita alla lista dei Progressisti, candidando a sindaco Francesco Consalvo (in alternativa a Francesco Lecis, indicato dal partito). Da consigliere, Consalvo è stato all’opposizione fino alla fine, distaccandosi dalla linea del partito anche quando l’indicazione fu di provare a salvare la sindaca Licheri. E ora? Pur di non votare il grillino Corrias potrebbe, come si mormora, avviare un dialogo col grillino Puddu? «Non è il momento di rilasciare dichiarazioni», risponde: «C’è da affrontare una discussione in seno al partito. L’obiettivo è raggiungere una posizione unitaria».

I tormenti del segretario

Intanto, però, il partito ha già una linea ufficiale: «Ho seguito le indicazioni del gruppo dirigente», spiega Caddeo. «Qualcuno ha storto il naso – ammette – ma bisogna collaborare e cercare un’alleanza larga per il bene di Assemini». Per qualcuno, aggiunge, bisognava rivendicare col M5s il diritto a esprimere il candidato a sindaco: «Ma a noi interessano i programmi, e il candidato scelto è preparato. Avremo comunque altre responsabilità». La discussione in seno al partito, per ora, è soprattutto un dialogo con gli iscritti: c’è da spiegare che sì, gli alleati di oggi sono gli stessi che a livello locale attaccavano «il compianto sindaco Luciano Casula» e a livello nazionale umiliavano Bersani in streaming e gridavano «Bibbiano, Bibbiano», ma «il M5s di allora non aveva esperienza amministrativa, ora invece sa che guidare un Comune è una faccenda complessa». Per il congresso cittadino c’è tempo. Caddeo ha ottenuto dai vertici del partito il rinvio a dopo il voto amministrativo: «Forse – dice – si farà a giugno». Forse anche più in là: «Vedremo».

