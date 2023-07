Puddu, il primo scoglio è “Idea Sardegna” 

Qual è la consistenza numerica della maggioranza che sostiene il sindaco Mario Puddu e la sua neonata Giunta? Sulla carta, i consiglieri sarebbero 16 (contro 9 della minoranza). Ma alla prima prova in Aula, l’elezione del presidente del Consiglio, sul nome di Alberto Nioi (lista civica Mario Puddu) sono mancati tre voti alla prima chiama e due alla seconda. E il clima del debutto, per la nuova amministrazione di Assemini, non è stato così festoso come ci si sarebbe attesi. Puddu ha seguito la conta con quella che è parsa un’espressione di fastidio, e gli occhi di tutti, in maggioranza, erano puntati sui consiglieri Silvio Giacobbe, 31 anni, e Veronica Piras, 33 .

Il movimento

Per votarli, gli asseminesi hanno barrato il simbolo della lista dei Riformatori sardi: 99 volte per lui, 89 per lei. Ma i due non si riconoscono nel partito dei Riformatori: espressione del movimento “Idea Sardegna”, nato nel marzo dell’anno scorso in seno alla maggioranza regionale di Centrodestra (ne fanno parte i consiglieri Carla Cuccu, Roberto Caredda e Giovanni Antonio Satta) erano in quella lista per un accordo, e la settimana scorsa, con un post su Facebook che recava l’intestatura “Comunicato stampa”, hanno annunciato che avrebbero dato vita a un gruppo consiliare a sé stante, chiamato “Idea Sardegna – Assemini”, promettendo di operare «lealmente al fianco degli altri movimenti politici, della Giunta e degli uffici comunali, nel rispetto dei ruoli e per il bene della nostra città».

I posti in Giunta

In quel post-comunicato, dove spiccavano i ringraziamenti a «tutti coloro che hanno creduto in noi e nel nostro progetto, e in particolare l’onorevole Roberto Caredda e tutto il gruppo», i dirigenti dei Riformatori non hanno apprezzato la mancanza di un cenno di gratitudine al partito per l’ospitalità in lista. Tanto meno il sindaco Puddu avrebbe gradito «i modi» con cui Giacobbe e Piras avrebbero presentato le loro esigenze di rappresentanza nell’esecutivo. Risultato: nella Giunta, che conta sei assessori (dunque uno in meno di quanti potrebbero esserne nominati in un Comune delle dimensioni di Assemini) e dove molte deleghe restano al momento in mano a Puddu (urbanistica, bilancio, personale, protezione civile, sanità, polizia locale, zona industriale), “Idea Sardegna” non ha poltrone.

«Puddu faccia sintesi»

Le schede bianche sono frutto del malcontento del gruppo? «Per quanto riguarda il Presidente del consiglio – spiega via WhatsApp Silvio Giacobbe – ci sono state più votazioni per arrivare al quorum per la sua elezione. Ciò che importa è che ora abbiamo un nuovo Presidente del Consiglio comunale a cui facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro». “Idea Sardegna ha chiesto una rappresentanza in Giunta? E che risposta ha avuto? «Noi – risponde il consigliere – partiamo con i migliori auspici. Speriamo nel pieno coinvolgimento, nella condivisione dei progetti e delle idee. Abbiamo tanta voglia di dare il nostro contributo. Penso che la Giunta debba essere la rappresentazione di tutti i gruppi di maggioranza. Rimane ancora un posto vacante ma spetta al sindaco Puddu fare la sintesi e trovare i giusti equilibri».

L’opposizione

Sempre a Facebook è affidata la riflessione di Diego Corrias, il candidato a sindaco del campo progressista: «Abbiamo assistito a una prima resa dei conti in seno alla maggioranza, la quale si è trovata a gestire un evidente dissenso interno. È preoccupante che l’idillio di questa maggioranza subisca dei bruschi dissensi sin da prima di iniziare a lavorare, evidentemente per questioni di nomine».

