Puddu-Corrias, fino all’ultimo voto 

Questa volta non dovrebbero esserci margini di errore. Basterà tracciare una “X” sul nome del candidato a sindaco preferito: Mario Puddu oppure Diego Corrias. Urne aperte, oggi (dalle 7 alle 23) e domani (dalle 7 alle 15) ad Assemini, dove 22.941 elettori, suddivisi nelle 22 sezioni cittadine, sono chiamati a partecipare al secondo turno delle amministrative. Al primo avevano votato in 10.700: poco più del 46 per cento degli aventi diritto, la percentuale più bassa mai registrata in città, la più bassa di questo turno elettorale in Sardegna. Più di un elettore su due non si è sentito rappresentato dalle proposte presentate dai partiti, e ci si aspetta di peggio: storicamente al secondo turno l’affluenza è più bassa.

Sfida a due

Esclusa per nove voti la candidata di FdI, Lega e Fi Niside Muscas, restano due aspiranti sindaci: gli ex compagni di partito e di Giunta Mario Puddu (50 anni, ristoratore, primo grillino a indossare la fascia tricolore in città dal 2013 al 2018, ormai di fatto fuori del M5s) e Diego Corrias, 46 anni, funzionario della Regione, assessore per sette anni di fila, sia con Puddu che con Sabrina Licheri, con deleghe alle attività economiche e al bilancio. Il primo è a capo di un progetto civico che include la parte centrista dell’alleanza di centrodestra che governa in Regione, e nei giorni scorsi ha ricevuto gli avalli di un altro fuoriuscito dai Cinquestelle, l’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti, e del Psd’Az, con un comunicato del commissario provinciale Christian Stevelli che ad Assemini sembra avere spiazzato tutti. Per il secondo, a capo di un tentativo di campo largo progressista cui si guarda con attenzione in vista delle prossime Regionali, sono scesi in campo i big regionali del Pd e di altre forze di sinistra e ambientaliste e quelli regionali e nazionali del M5s, da Roberto Fico a Chiara Appendino, da Alessandra Todde a Ettore Licheri.

Istruzioni

Nel primo turno molti elettori sono stati messi in difficoltà dall’impaginazione grafica delle schede, dove alcune liste avevano simboli simili: si spiegherebbe così, anche, l’alto numero di nulle (oltre 300) e contestate (21, al centro del ricorso annunciato dalla candidata esclusa dal ballottaggio). Stavolta le cose saranno più facili: il sito del ministero dell’Interno spiega che “la scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto”.

Per votare è necessario andare al proprio seggio (è indicato sulla tessera elettorale dove si trovano numero e sede della sezione a cui si è assegnati, il collegio e la circoscrizione di appartenenza) portando con sé tessera elettorale e documento d’identità: oltre alla carta d’identità sono accettati tutti quelli leggibili e con fotografia rilasciati dalla Pubblica amministrazione come patente, libretto di pensione, passaporto, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale e tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, se convalidata da un Comando militare.

Spoglio immediato

Gli scrutini inizieranno domani pomeriggio, immediatamente dopo la chiusura delle urne. E stavolta anche lo spoglio dovrebbe essere meno complicato del primo turno, quando si chiuse dopo oltre 14 ore e con strascichi polemici. Verrà eletto sindaco il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, dice la legge, vincerà quello collegato alla lista o al gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva: in questo caso Puddu, le cui liste (civica, Riformatori, Udc e Sardegna 20Venti) al primo turno ottennero 3.711 voti contro i 3.026 andati alle liste di Corrias (M5s, Pd, civica e Psi).

RIPRODUZIONE RISERVATA