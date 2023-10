Puddu completa la Giunta con Idea Sardegna 

INVIATO

L’annuncio, come consuetudine del sindaco Mario Puddu, arriva via Facebook. «Ho appena nominato Marcello Assessore al Bilancio, Programmazione e Tributi del Comune di Assemini». Lo smartphone del primo cittadino fa le bizze e si “mangia” il cognome del nuovo componente della Giunta. È necessario fare una variazione per svelare anche il casato del neo assessore: entra a far parte dell’esecutivo Marcello Malloru, 46 anni di Burcei, Comune nel quale, oltre a essere stato, all’inizio della consiliatura, vicesindaco ha ricoperto, sino a pochi giorni fa, il ruolo di assessore all’Urbanistica: appena le sue dimissioni saranno ufficializzate, a Burcei conserverà esclusivamente lo scranno di consigliere comunale.

La nomina

Una scelta ufficializzata nel pomeriggio. «Perché», spiega Puddu, «non sapevo se gli uffici avrebbero fatto in tempo a preparare tutti gli atti». Ma ormai i tempi erano maturi anche perché il gruppo “Idea Sardegna”, quello che fa capo al consigliere regionale Roberto Caredda (con il quale lo stesso Malloru collabora), attendeva ormai da tempo di avere un rappresentante nell’esecutivo. «Forse ho fatto aspettare un po’ troppo il gruppo», dice Puddu.

Il rallentamento

A rimandare la scelta, la necessità da parte di “Idea Sardegna” di individuare un profilo giusto. Ma, soprattutto, i problemi sorti immediatamente dopo le elezioni: il gruppo dei Riformatori aveva espresso tre consiglieri, Maurizio Tunis, Silvio Giacobbe e Veronica Piras (con l’ingresso in Giunta di Tunis è subentrata Luisa Atzori). E, da subito, Giacobbe e Piras si sono resi protagonisti di alcuni distinguo: in particolare, in occasione dell’elezione del presidente del Consiglio, non hanno votato Alberto Nioi, il consigliere indicato dalla maggioranza. «Avrei preferito», sospira a distanza di tempo Puddu, «che il gruppo dei Riformatori non si sfaldasse da subito». Invece, così non è stato. E il rapporto con il sindaco è spesso stato turbolento. «Ma», riprende il primo cittadino, «sono cose prontamente rientrate: sia Giacobbo che Piras hanno sempre continuato a far parte della maggioranza».

La decisione

Così, superati tutti gli ostacoli e tutte le «incomprensioni» (così le definisce Puddu), anche il gruppo “Idea Sardegna” ha potuto avere il proprio rappresentante in Giunta. E la scelta è caduta proprio su Marcello Malloru, stretto collaboratore di Caredda che, oltre a ricoprire incarichi istituzionali a Burcei, è un esperto di finanziamenti. Una figura, per altro, già conosciuta da Puddu dal momento che entrambi sono ingegneri. «Ma conta soprattutto il fatto che sia la persona giusta per quel ruolo», conclude soddisfatto il primo cittadino.

